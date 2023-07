AMLO desiste de llamar “Mexicana de aviación” a nueva aerolínea militar

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya tiene registrados otros nombres para la nueva aerolínea comercial, a cargo de las Fuerzas Armadas, que empezará a operar en diciembre. Por lo tanto, desistió de que se llame “Mexicana de Aviación”, ya que no se logró llegar a un acuerdo con todos los extrabajadores de la aerolínea.

“Registramos varias porque ¿qué creen que pasa? Aquí dije de que era posible que se llamara Maya y fueron ese mismo día o al día siguiente a registrar la marca. ¡Cómo hay coyotes, ¿eh?!”, comentó el presidente.

El mandatario afirmó que hubo quien intentó registrar el nombre para posteriormente vendérselo al gobierno, pero que ellos habían realizado el registro en primer lugar.

Te recomendamos leer: Marina se hará cargo del AICM y aerolínea militar operará en diciembre

“Lo mejor era lo de Mexicana. Y digo “era” porque ya lo veo muy difícil. Acaba de decidir un juez que no es válido lo que están planteando estos abogados y este grupo de trabajadores, pero ya se fueron a la revisión y, ya saben. Al final no podemos confiar en el Poder Judicial, que no está para ayudar a la gente, no está para ayudar al pueblo, ese poder está al servicio de los potentados y es el que le da beneficios a los abogados, no al pueblo”, añadió.

El presidente señaló que este fin de semana tendrá una reunión para “ver lo de la marca”, pero que en diciembre ya empezarán a volar los nuevos aviones de la línea.

López Obrador añadió que con la compra de la marca “Mexicana de Aviación” se iba a poder ayudar a seis mil trabajadores, que recibirían “poco” (entre 60 mil pesos y 80 mil pesos), pero que no se concretará.

“Ahora que se les iba a comprar la marca (y dos o tres edificios), estos abogados encampanan a 200 trabajadores –de seis mil– y les dicen: ‘Nosotros tenemos estos juicios y a ustedes les toca más’, en vez de que el dinero se distribuya parejo, como ya se había acordado en asambleas de los trabajadores, que la mayoría están felices”, explicó el presidente.

“Y meten amparos o recursos y nosotros pues ya no podemos estar esperado, porque tiene que empezar a funcionar la línea y tiene que tener un nombre”, añadió el mandatario. Cuestionado sobre si la compra podría continuar, el presidente señaló: “No, porque la marca quedaría en litigio y no queremos adquirir algo, comprar un pleito”.

López Obrador añadió que se intentó llegar a un acuerdo con los abogados, pero no se logró ningún acuerdo. “Les hice un llamado a los abogados y a los trabajadores, y no. Entonces nada más estamos esperando. Tengo una reunión el sábado para decidir esto y aquí vamos a informarles que lamentamos mucho, pero que no vamos a poder comprarles la marca”.

Sedena registra “Aerolínea Maya”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca y el logotipo de “Aerolínea Maya”, nombre que podría llevar la nueva aerolínea que será administrada por el Ejército mexicano.

De acuerdo con el periódico “El Universal”, en el expediente 2962535 se detalla que el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica SA de CV, empresa a cargo de la Sedena, solicitó el pasado 9 de junio la solicitud de esta marca, para poder comercializarla en publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajo de oficina, así como en productos promocionales. Por esta solicitud, el Ejército mexicano pagó dos mil 813.77 pesos.