Llega Bad Bunny a la mañanera para iluminar la sonrisa de AMLO

Siguiendo con las canciones para que los jóvenes no escuchen narcocorridos y corridos tumbados, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la canción “Un x100to”, de Grupo Frontera y que cuenta con la participación de Bad Bunny.

Es la primera vez que suena música de Bad Bunny en la mañanera, aunque no es la primeravez que lo menciona. Tras los fallidos conciertos de diciembre pasado, en los que miles de personas se quedaron fuera por un error en el sistema de boletaje, el presidente ofreció al Conejo Malo toda la logística para que hiciera un concierto gratuito en el Zócalo.

En aquél momento, López Obrador dijo que vio cómo Bad Bunny sobrevolaba al público en una palmera. “Nosotros le podemos poner una tirolesa”, explicó.

Es la segunda canción de Grupo Frontera que el presidente promociona en sus conferencias de prensa matutinas. La primera fue “No se va”, misma que incluso fue citada por Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, el pasado sábado durante el festejo por el quinto aniversario del triunfo electoral, cuando dijo: “La transformación no se va, no se va, no se va”.