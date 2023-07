“Nene, nene ¿qué vas a ser cuándo seas grande?”. Conoce las etapas de las corcholatas de Morena

Los aspirantes a la coordinación del ‘Comité de Defensa de la Cuarta Transformación’ cuentan con una larga trayectoria ya que desde jóvenes iniciaron sus respectivas carreras dentro de la política. Aquí te contaremos algunas de las fases de las corcholatas durante su juventud.

Estas dos semanas en la que los aspirantes a defender la 4T han recorrido diferentes puntos de la república mexicana para difundir los logros y objetivos de Morena, han despertado la curiosidad de varios mexicanos en torno a la trayectoria de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Fernández Noroña.

Las "corcholatas" se dieron cita en el festejo por el quito aniversario del triunfo electoral de Morena. Foto: (Especial)

Marcelo Ebrard

Después de que Ebrard declinó su candidatura para Jefe de Gobierno de la CDMX en favor de Andrés Manuel López Obrador, en el 2002 AMLO lo nombró Secretario de Seguridad Pública (SSP).

Su corto pero eficaz periodo en esta área, el crimen organizado y delincuencia se redujo un 9.2%.

Entre su aportaciones dentro de la SSP, estuvo la creación de nuevos cuerpos policiales como las Unidades de Protección Ciudadana (UPC) que reemplazarían a la policía preventiva, así como programas de protección ciudadana.

Marcelo Ebrard Casaubón durante la destrucción simbólica de 150 armas de juguete (Cuartoscuro)

Los resultados de los nuevos modelos que Ebrard aplicó en SSP se reflejaron en menos de dos años, sin embargo, a finales del 2004 Ebrard fue destituido por el entonces presidente Vicente Fox tras un incidente en la alcaldía Tláhuac.

Habitantes del pueblo San Juan Ixtayopan lincharon a tres policías federales preventivos por el presunto secuestro de unos niños de la primaria ‘Popol Vuh’ sin que alguna autoridad interviniera en dichos actos violentos.

Claudia Sheinbaum

Antes de adentrarse en la política, la exjefa de Gobierno participó en varias iniciativas sociales como activista durante su etapa de estudiante.

En 1991, cuando Sheinbaum se encontraba en California, Estados Unidos, realizando su estancia de investigación, salió a exigir la ampliación democrática en México ante la visita del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

A través de un tweet, la aspirante a la coordinación del ‘Comité de Defensa de la Cuarta transformación’, recordó dicho momento que salió en el periódico ‘The Stanford Daily’ donde se logra observar a la corcholata sosteniendo un cartel que dice “Fair trade and Democracy Now!”, que en español significa “Comercio justo y democracia ahora”.

“Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal del que se beneficiaban solo unos pocos”, declaró Sheinbaum desde la red social de Elon Musk.

Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal del que se beneficiaban solo unos pocos.



Les comparto esta foto de 1991, cuando estuve en California, en una estancia académica y junto con varias compañeras y compañeros… pic.twitter.com/zMoXRkNKSv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2023

Mientras que en una entrevista con Martha Debayle, la exjefa de Gobierno confesó que si no hubiera sido científica y no estuviera en la política, se dedicaría a la docencia con niños de preescolar.

“Cuando voy a la escuela pública, me gusta muchísimo ir con los niños y las niñas, digo que si no hubiera sido jefa de gobierno o científica, hubiera sido maestra de preescolar porque me encanta”, declaró la única aspirante mujer a defender la 4T.

Adán Augusto López H.

El aspirante originario de Tabasco se inicio desde temprana edad al mundo político al igual que sus compañeros, aunque tuvo un corto periodo entre 1994 y 2000 donde dejó la política para desarrollarse como notario público en su natal Villahermosa.

Mientras que su larga trayectoria política, Augusto López ha intentado mantener un perfil discreto, sin embargo algunos escándalos han hecho algo de ruido en su carrera, entre ellas -a parte la su colección lujosa de relojes- está la confrontación que tuvo con el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud durante la pandemia del Covid-19.

Adán Augusto. (Omar Martínez/Cuartoscuro)

Augusto López, en ese entonces aún gobernador de Tabasco, acusó a López Gatell de publicar datos incorrectos sobre los contagios de Covid-19 en la entidad.

“Se lo dije al Presidente ayer, yo ya no puedo con Gatell. Él tiene unas cifras que no sé de dónde saca, yo les mando las de ahorita”, declaró el extitular de la Segob por el año 2020.

Ricardo Monreal

Al igual que Augusto López y Marcelo Ebrard, el senador con licencia inició en la política desde las filas del PRI.

Lo que diferencia a Monreal de las demás corcholatas es su activa participación en la escritura, ya que cuenta con más de 15 libros publicados, algunos de los títulos de sus libros son:

El fraude que no se vio. Crónicas de una soberanía usurpada

Bi-Centenario, el festejo. Nada que festejar

Escuadrones de la muerte en México

Errar es humano, rectificar es política

Rescatemos Cuauhtémoc

La economía del delito

La caridad y la filantropía, negocio millonario

Desafíos. El Senado en la Cuarta Transformación

El acceso de las mujeres a la justicia

Monreal (Adolfo Vladimir/Adolfo Vladimir)

El aspirante a defender a la 4T se vio involucrado en una problemática en torno a sus libros, ya que se informó que el Senado compró mil ejemplares, valuando cada material en dos mil pesos, cuando estos títulos abarcan precios desde 100 a 500 pesos, dando una cuenta total de dos millones de pesos.

La situación no quedó ahí, ya que algunos legisladores acusaron que sus firmas fueron falsificadas en un documento que ‘autorizó' la compra de los materiales.

Gerardo Fernández Noroña

El petista aliado al Movimiento Regeneración Nacional, distinguido durante su trayectoria por su energética personalidad, es el único aspirante que ha estado preso en la cárcel.

En 1996, Noroña fue encarcelado tras protestar en contra del entonces presidente Ernesto Zedillo, proclamando a favor de los deudores de la banca. Tras unos días encerrado en la cárcel, el petista fue liberado después de que AMLO intervino.