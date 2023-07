Población llega a 129 millones; educación avanza, pero pandemia frenó ritmo

México se suma a la tendencia mundial de continuar elevando el promedio de años estudiando; sin embargo, la pandemia por COVID-19 actuó en detrimento de esta racha. A propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio), el INEGI publicó diferentes datos estadísticos de los mexicanos y su relación con la escolaridad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalló este jueves 6 de julio que la población nacional llegó a 129 millones de personas, 52% correspondió a mujeres y 48% a hombres. Y es en este contexto donde destacó que el promedio de escolaridad de la población de 25 a 64 años es de 10.3 años de estudios, es decir, el bachillerato trunco.

Te recomendamos: Estudiantes concluyen ciclo escolar entre rezago y con cambios en el modelo educativo

La medida de años de estudio no contempla la el preescolar, por lo que la media nacional de estudios equivales al bachillerato trunco. Para dimensionar el avance en materia educativa, se recuerda que en el año 2000 el promedio era de 7.5, lo que equivale a la secundaria trunca, es decir, la media de Mexicanos no contaban con el nivel básico.

Educación y analfabetismo en México (INEGI)

Cabe recordar que en el Censo de Población y Vivienda que realiza el INEGI cada diez años se puede ver una diferencia constante de 1.1%, pues en el 2000 se reportó 7.5; en 2010, 8.6; y en el 2020, de 9.7. Asimismo, deja entrever algunos problemas de iniquidad que se han venido subsanando con el tiempo, pero que no han quedado resueltos del todo.

En el 200, la media escolar de los hombres era de 7.7, mientras que las de las mujeres era del 7.2; es decir, ellos estudiaban, en promedio 0.5 años más que ellas. Para el 2010 la brecha se redujo a 0.3 y, para 2020, a 0.2.

Otro dato por destacar en México es la drástica reducción de la población analfabeta. En el 2000 la tasa de analfabetismo era de 9.5%, para el 2010 se redujo al 6.9% y, para el 2020, quedó en el 4.7 por ciento. Sin embargo, la disparidad de género en este rubor se manifiesta más severamente contra la mujer, ya que, aún en 2020, hay casi el doble de mujeres que no saben leer (2.6 millones) en relación a los hombres (1.7millones).

Educación y analfabetismo en México (INEGI)

¿Qué pasó durante la pandemia?

El 27 de febrero de 2020, el COVID-19 llegó a México, con él, la Secretaría de Salud (SSa), junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementaron el programa “Jornada Nacional de Sana Distancia”, donde se promovió el aislamiento social.

Con ello, la forma de tomar clases dependió, en gran medida, del acceso a insumos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Y, a pesar de que los estudios a nivel básico estaban basados en los Libros de Texto Gratuito, la manera en que los profesores se comunicaban con sus alumnos era a través del internet.

En consecuencia, los alumnos con menor acceso a esta tecnología (los más pobres) manifestaron un rezago educativo; no obstante, esto no representó per se una deserción masiva escolar, pues con el avance de las jornadas de vacunación, los escolares regresaron a las aulas; sin embargo, sí delató una condición de desigualdad para el pleno ejercicio del derecho a la educación.

Al respecto, Martha Castro, investigadora de Educación en el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), expuso que si bien México está en la tendencia mundial de incremento en el promedio de años estudiados, también fue uno de los más golpeados durante la pandemia de SARS-CoV-2.

Asimismo, apreció que esta tendencia se debe a que el mercado laboral evolucionó, pues éste requiere cada día más a personas con mayores conocimientos técnicos y especializados en alguna disciplina. Por ello, se fomenta que los estudiantes permanezcan el mayor tiempo posible en las escuelas.