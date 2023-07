Qué tan afines con Mexicolectivo: organización apartidista refugia priistas de la vieja guardia

Mexicolectivo, una organización autodefinida como ciudadana y apartidista, publicó este lunes 10 de julio su proyecto de nación titulado “Una Nueva Visión de País”, un texto compuesto de siete tomos en el que se abordan las coyunturas más importantes para transformar a México; sin embargo, la presencia de políticos del viejo régimen saltó a la vista.

Desde el Pepsi Center de la Ciudad de México, los integrantes de Mexicolectivo insistieron que su agenda fue nutrida desde la ciudadanía con ideas nuevas; no obstante, la presencia y participación de funcionarios que databan desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) enviaba otro mensaje.

Fueron casi 40 los participantes en la ponencia; algunos estaban presentes y otros enviaron un video en el que planteaban sus puntos; sin embargo, ex colaboradores de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vidente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto expusieron su forma “nueva” en la que se debe de guiar a México.

México tiene la oportunidad de cambiar.#Educación: Con ella se fortalece la ciudadanía, se afirman valores y se acercan otros derechos.

El analfabetismo forma parte de los pendientes

Se propone una Reforma Integral del sistema educatvo.@JoseNarroR @mexicolectivo pic.twitter.com/Db5tOoykDF — Condesa Pro Vecinos (@CondesaVecinos) July 10, 2023

Del lado funcionarios o ex funcionarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) participaron Víctor Borrás, ex asesor económico del ex presidente Miguel de la Madrid; José Narro, ex titular de la Secretaría de Salud de Enrique Peña Nieto; Francisco Labastida, ex secretario de Agricultura y de Gobernación con Ernesto Zedillo; Lourdes Morales, ex coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con Peña Nieto; Diego Valadés e Ignacio Morales Lechuga, ex titulares de la PGR con Salinas de Gortari y Miguel Ruiz Cabañas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de Peña Nieto. Además, entre el público estaba Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo por el PRI.

Mientras que por el Partido Acción Nacional (PAN) participó Julio Frenk, ex secretario de Salud De Vicente Fox; Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo Social, de Educación Pública con Fox, ex candidata a la presidencia y legisladora federal por el albiazul; Xóchitl Gálvez, ex subsecretaria de Fox, ex delegada en la Miguel Hidalgo, senadora y aspirante a responsable del Frente Amplio por México (FAM); Laura Ballesteros, ex diputada local del DF; Luis Miguel Gutiérrez, director fundador del Instituto nacional de Geriatría durante el sexenio de Calderón Hinojosa; y Víctor Lichtinger, ex secretario de Medio Ambiente de Fox Quesada. Además que el senador Damián Zepeda se encontraba entre el público.

Jorge Álvarez ve con buenos ojos participación del PRI, PAN y ciudadanía en acto de Mexicolectivo

En cuanto a los relacionados a la gestión pública durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, estuvieron Ricardo Becerra, subsecretario de Desarrollo Económico de la capital y ex comisionado de la reconstrucción tras los sismos de 2017, y Aurelien Guilabert, ex consejero asesor en Materia de Espacio Público para la Constitución de la Ciudad de México.

Otros políticos que participaron en el proyecto a partidista fueron los de Movimiento Ciudadano (MC), quienes no se vinculan con la “vieja forma de hacer política”, pero expusieron ciertos puntos. De hecho, el ponente que cerró fue Dante Delgado, coordinador nacional del partido naranja. Asimismo, participó Salomón Chertorivski y Patricia Mercado. Además, entre el público estaban Ivonne Ortega, Jorge Álvarez Máynez y Luis Donaldo Colosio.