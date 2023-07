“Chupapanza” y otros productos no ayudan a bajar de peso, pero sí arriesgan la salud

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) enfrenta una batalla contra los “productos milagro” que supuestamente ayudan a bajar de peso, como por ejemplo: Chupapanza, Shupanza, Less Less, 365 Skinny High Intesity y Body Balance High Intensity.

Análisis científicos realizados a estos productos revelan que su consumo, además de no garantizar los resultados, puede ser dañino para la salud humana y no cuentan con la regulación apropiada para poder estar en el mercado ni como un medicamento ni como un suplemento.

Actualmente, la dependencia mexicana utiliza el término “productos engaño” en vez del “productos milagro”; sin embargo, refieren al mismo tipo de objetos que se promocionan a través de diferentes canales (televisión, redes sociales, radio…) para llegar al público y tener ganancias económicas.

“Chupapanza”, “Shupanza” y “Chupapanza”

Este es un tema constante, apenas el 9 de junio de este año, la Cofepris publicó la alerta sanitaria sobre la publicidad engañosa en los productos “chupapanza”, que se anuncian como suplementos alimenticios (presentación de cápsulas, gotas y malteadas), cosméticos (gel), así como té o infusión, todos ellos con la promesa de que ayudan a bajar de peso, tallas, colesterol y triglicéridos.

Productos milagro denunciados por la Cofepris para bajar de peso siguen siendo comercializados en redes sociales (Facebook)

Sin embargo, la institución sostiene que se trata de cualidades erróneas y exageradas que incumplen con el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y la Ley General de Salud. Además, contienen sustancias activas consideradas tóxicas y otras que son de uso veterinario.

“El producto denominado “Chupapanza” gel termogénico, indica en su etiqueta el Bamitol, ingrediente clasificado como un medicamento de uso veterinario que es indicado en afecciones inflamatorias en animales”

En su versión de té, señala como ingrediente Zingiber officinale (extracto fluido de raíz de jengibre) en su formulación, el cual tiene propiedades toxicológicas. Adicionalmente, pueden conteneringredientes de origen natural y/o sintético en distintas proporciones que, en combinación, pueden tener efectos secundarios nocivos o interactuar con otros medicamentos.

“Less Less”

Less Less, que se anuncia como un producto para bajar de peso, no cuenta con autorización sanitaria emitida por la Cofepris ni con estudios que garanticen su seguridad, eficacia y calidad, por lo que, su uso o ingesta puede representar un riesgo para la salud y no deberá ser comercializado, distribuido, ni publicitado por ninguna vía.

Desde mayo del año pasado, la Comisión alertó que Less Less debería contar con registro sanitario en términos de lo que señalan los artículos 222 y 376 de la Ley General de Salud, pues sus ingredientes tiene cualidades terapéuticas; sin embargo, el registro no existe.

365 Skinny High Intesity y Body Balance High Intensity

Los productos 365 Skinny High Intesity y Body Balance High Intensity se anuncian como suplementos alimenticios con las cualidades de acelerantes en la pérdida de peso y metabolismo, inhibidor del apetito y neutralizador del estrés; no obstante, los suplementos alimenticios no podrán atribuírseles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias, nutritivas y/o estimulantes.

Entonces, como la formulación de estos productos representa un posible riesgo para la salud, la Cofepris instruye al público en general que no adquiera ni recomiende su consumo y, si los llega a ver a la venta, que los denuncie en el micro sitio especializado para ello.

Por su cuenta, Flor Álvarez, doctora especializada en Nutrición Clínica declaró a Publimetro que no existe ningún producto en el mundo que pueda ponerle fin a la pandemia de obesidad, por lo que calificó todos estos métodos “fáciles” como un factor de riesgo para la población. En ese sentido, reiteró que como nutrióloga, lo más recomendable es que la gente se acerque a los centros de salud apropiados para mantener un peso adecuado, donde se recomendarán dietas especializadas a cada paciente.

Bajo esta óptica, recordó que los nutriólogos estudian entre cuatro a cinco años para sacar la licenciatura, además, existen especialidades y posgrados al respecto, por lo que insistió en no hacer caso a personas que sólo toman cursos de ocho meses. Asimismo, cerró que, aunque nota con buenos ojos que cada vez se acercan al nutriólogo por temas de salud, la mayoría de los casos (60%, calculó) es por temas estéticos.

EducaPRiS: Productos engaño, antes denominados productos milagro En esta sesión nos acompaña la Comisión de Operación Sanitaria. Posted by COFEPRIS on Tuesday, April 19, 2022

Qué hace el gobierno contra los productos engaño

Asimismo, la Cofepris desarrolla un método para evitar la proliferación de los productos engaño en el mercado. El primer paso es la identificación de estos productos, después está la emisión de las Alertas Sanitarias, a ello siguen las acciones de verificación, medidas precautorias y correctivas, siguen las campaña de comunicación y, finalmente, la coordinación con otros instituciones.

De entre las particularidades que contemplan durante la verificación es que el responsable del producto utilice componentes dañinos, que el etiquetado prometa cosas fuera de los atributos posibles de dicho producto, que falten los datos del proveedor o que prometan “efectos extraordinarios”.

Dentro de la gama de los productos engaño están aquellos que se presentan como cosméticos, medicamentos, terapéuticos, suplementos alimenticios y vitamínicos; no obstante, pueden existir más y, aunque la Cofepris o la Profeco pueden actuar contra los productores de estos insumos, sus acciones no son preventivas, por lo que el mercado mexicano va a seguir teniendo este tipo de productos.

Sin embargo, aunque sí existe un mecanismo preventivo y de control, la Procuraduría de Protección al Consumidor (Profeco) sólo puede retirar los productos del mercado después de que fueron denunciados, es decir, los productores de estos insumos pueden seguir recibiendo ganancias de ellos.