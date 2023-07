Rechaza AMLO liberación de líderes de “Los Ardillos” en Chilpancingo, Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se vaya a liberar a los líderes de “Los Ardillos”, motivo de las protestas y enfrentamientos en Chilpancingo, Guerrero. Además, pidió el apoyo de la ciudadanía para resistir las afectaciones de los bloqueos, pues no se va a utilizar la fuerza pública para enfrentar las manifestaciones.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente hizo un llamado a la población de Chilpancingo y de Chilapa: “Que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. Que no se expongan”, comentó el mandatario.

“Si los obligan, y los amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado. Que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular, porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia”, explicó.

El presidente recordó que los grupos de la delincuencia “van creando una base social” con aspectos como la entrega de despensas.

Además, López Obrador pidió a la población “comprensión” y “resistir” ante las afectaciones que provocan las manifestaciones, como la toma de la autopista del Sol, principal vía de conexión con Acapulco.

“Es lo que pasaba con el huachicol, cuando estaba en su apogeo, que los jefes llenaban pipas de gasolina robada y le permitían a la gente pobre recoger gasolina en bidones. Y así se hacían de una base, al grado de que llegaba la Marina, el Ejército -y ahora la Guardia Nacional- y la gente los agredía. Esto pasa también en algunos lugares de la [Selva] Lacandona [Chiapas], donde los grupos tienen una base social. Si llega un avión con cocaína, hay que ir pronto al decomiso porque llega la gente y protege al avión, para que no haya decomiso”, añadió.

La gente no quiere ser utilizada por la delincuencia: AMLO

López Obrador afirmó que la ciudadanía no quiere participar con los líderes de las organizaciones criminales, debido a que ahora reciben apoyos sociales. “Se está atendiendo, como nunca, a los pobres y los de Guerrero lo saben. Yo no digo mentiras. Ahí, en Guerrero, es donde más apoyos sociales están llegando a las zonas más pobres”. El mandatario destacó apoyos a campesinos, adultos mayores y estudiantes.

No vamos a ser rehenes de nadie

El presidente también afirmó que no cederá a las demandas de liberar a los dirigentes de “Los Ardillos”, en primera porque es una decisión del Poder Judicial -no del Ejecutivo- y en segunda porque no van a ser “rehenes de nadie”.

“Que no estén pensando -también- que somos represores, como eran los de antes. No, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones. La instrucción que dio Rosa Icela -y que fue apoyada por el Gabinete de Seguridad- es no caer en ninguna provocación, porque puede ser que los jefes anden buscando eso, nada más que no se va a enfrentar la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar haciendo el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien”, señaló.

Por lo tanto, le pidió a los habitantes que “los deje solos, porque eso no es bueno”

Pide a turistas resistir las afectaciones de los bloqueos

El presidente también pidió “a la gente de Guerrero y a los que van a viajar hacia Acapulco” que tomen vías alternas por los bloqueos en la Autopista del Sol.

“Que si toman la carretera, nos comprendan, que nos ayuden si tenemos que padecer un poco. Ofrecemos disculpas, pero es lo mejor. Lo mejor es como se está actuando. No hay impunidad para nadie y no hay violencia”, expresó.

¡Imagínense que ayer se les enfrenta! ¡Traían armas de fuego! ¡Imagínense que se les enfrenta y hay muertos! ¡La desgracia más grande! ¡No! Gobernar es dialogar. Si traen una demanda justa, claro que se les atiende. Pero no, se trata de que se detuvo a dos personas, hay un proceso iniciado por un juez. Tiene que ver con el Poder Judicial, no con el Ejecutivo, y piden “sáquenlos”. ¿Cómo?

López Obrador dijo que engañaron con el motivo de la protesta. “Hablaban de ‘caminos’ y de ‘programas sociales’ porque ese es el discurso aparente, pero ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están dos detenidos y quieren que los liberen”.

“Ni modo, hay que buscar alternativas para rodear donde está el bloqueo, pero no ceder. Yo estoy seguro que la gente de Guerrero nos va a ayudar”, concluyó.