Muerte de niña en hospital de Playa del Carmen fue por falla de elevador: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la falla de un elevador, y la falta de señalamientos, fueron elementos clave en la muerte de una menor de edad en el Hospital General de Zona 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo. Ya se está haciendo la investigación. Se va a castigar a los responsables. Ya el Seguro Social (IMSS) emitió un informe, un reporte, que terminando la conferencia les van a entregar”, explicó López Obrador, quien afirmó que no puede haber impunidad.

“De acuerdo al informe que nos dieron, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores. Se reportó una falla y fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse. Entonces, cuando bajan a la niña –que llegó enferma para tratarla de dengue– queda atrapada porque el elevador estaba descompuesto. Es muy triste esta situación y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación”, insistió el mandatario.

Con relación a los hechos ocurridos el lunes 10 de julio en el Hospital General de Zona No. 18 de Playa del Carmen, en Quintana Roo, el Instituto Mexicano del Seguro Social informa lo siguiente: pic.twitter.com/MKg7GvJoN0 — IMSS (@Tu_IMSS) July 11, 2023

Cuestionado sobre la acusación sobre uno de los camilleros del hospital -que también resultó herido en el accidente-, el presidente respondió: “Se tiene que abrir una investigación, no es culpar por culpar. Nosotros nunca actuamos así. No se puede castigar a cualquier persona. No pueden haber chivos expiatorios. Tiene que ser el que realmente es responsable”.

Finalmente, el presidente insistió en que se informarán las condiciones en que se dio el contrato, cuál es la empresa y quiénes son los responsables.