Rechaza AMLO vincular terrorismo con narco para proteger soberanía nacional

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó designar como terrorismo las acciones de los cárteles del narcotráfico, a pesar de que reconoció que “constantemente” se incautan explosivos en estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato.

Al referirse a a los ocho artefactos explosivos colocados en Tlajomulco, Jalisco, que dejó al menos seis muertos, López Obrador afirmó que se trató de una emboscada y de “algo condenable”.

“Se está haciendo la investigación, nosotros lamentamos mucho este hecho. Es cruel. Es una celada, eso no se puede aceptar, permitir, justificar, de ninguna manera”, comentó el mandatario.

Sobre los explosivos, el presidente comentó que es una forma de agresión que se utiliza constantemente. “Estamos confiscando explosivos constantemente en toda esa zona: Michoacán, Jalisco, Guanajuato”, añadió.

Cuestionado sobre sí los cárteles buscan provocar terror, López Obrador dijo que buscan “actuar con más violencia”.

“Eso, desde luego, produce mucho dolor, pero también mucho repudio de todos, de la sociedad. En este caso fueron policías que estaban cumpliendo con su deber. Pero fue una acción premeditada, cruel. Una trampa”, añadió.

¿Terrorismo brutal?

El presidente rechazó opinar sobre si el uso de minas y coches bomba se trata de terrorismo. “Lo que siento es que es un acto reprobable en todo sentido, y que se está haciendo la investigación para dar con los responsables. Antes había impunidad, los mismos delincuentes hasta se vestían de policías. No se castigaba a los responsables, no se investigaba a los responsables. Ahora no, ahora estamos investigando”, explicó.

“Hay que ver, en sentido estricto, lo que significa el terrorismo, que está vinculado a la parte política ideológica y a los fanatismos. Y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultraconservadores vecinos nuestros que quieren tener excusas, pretextos para vulnerar nuestra soberanía. También hay que estar pendientes de eso, porque hay muchos que buscan sacar raja, aparte de los zopilotes, están los halcones”, comentó.