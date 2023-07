Revela AMLO lista de contratos de Xóchitl Gálvez por mil 400 millones de pesos

AMLO vs. Xóchitl Gálvez. El presidente respondió al reto de la senadora. (Presidencia)

A través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un documento con los diversos montos que tanto instituciones públicas como privadas han pagado a las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez, las cuales suman mil 400 millones de pesos desde el año 2015.

“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, publicó el mandatario.

Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 14, 2023

El presidente dio a conocer en la conferencia de prensa matutina que brindaría la información a Claudio X. González “para que haga la investigación”, explicó.

Al respecto, Xóchitl Gálvez negó la información. En una entrevista en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, señaló: “Yo reto al presidente que si él me demuestra que yo tengo contratos por mil 400 millones de pesos, renuncio hoy a la aspiración del Frente. Y si no, que él renuncie a la Presidencia por mentiroso”, indicó.

Presidente @lopezobrador_, lo reto a demostrar lo que dice.



Es mentira que en nueve años mis empresas hayan obtenido contratos con el gobierno por 1,400 mdp.



Si lo demuestra, renuncio a mi aspiración de encabezar el #FrenteAmplioPorMéxico, si no, usted renuncia a la… pic.twitter.com/cObThGFTlJ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 14, 2023

“Me está confundiendo con Felipa Obrador, su prima. Ella sí que ha recibido contratos por cerca de mil millones de pesos”, indicó la senadora.

Xóchitl Gálvez aseguró que ella factura de manera legal y que no hay forma de que el presidente López Obrador respalde sus declaraciones. Gálvez enfatizó que al presidente no le importa la ley y solicitó a los mexicanos que confíen en ella.

“Puedo decir que me da tiempo todavía, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos, nada más que lo aclaren”, indicó López Obrador en la conferencia de prensa matutina.