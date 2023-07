“Me quieren silenciar”, responde AMLO a prohibición de hablar sobre las elecciones de 2024

Luego de que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación emitieran medidas cautelares en las que le prohíben al presidente Andrés Manuel López Obrador expresarse sobre el proceso electoral de 2024, el mandatario respondió cuestionando la libertad de expresión.

“Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a disentir? ¿No son pilares de la democracia?”, expresó.

El presidente preguntó a Jesus Ramírez, vocero presidencial, si ya existía una notificación formal. Al no haberla, entonces envió un mensaje a Claudio X. González.

“Me da tiempo todavía para pedirle a Claudio X. González para que se apure con la investigación de los contratos de Xóchitl, su protegida. Siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información de que en 9 años recibió contratos por cerca de mil 590 millones de pesos. Que lo aclaren y el que nada debe, nada teme. La vida pública debe de ser más pública. Ya basta de simular”.

López Obrador afirmó que esperará la notificación formal y dijo que no se quedará callado. “Lo más justo es que, si yo no puedo hablar de ellos, ellos no hablen de mi, porque yo tengo derecho de réplica”, añadió.