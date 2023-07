La Casa Gris, El Rey del Cash, Pío López Obrador y todos los conflictos entre Xóchitl Gálvez con AMLO

AMLO vs. Xóchitl Gálvez Xóchitl Gálvez y AMLO sostienen rencillas desde que inició el sexenio (Cuartoscuro / Presidencia) (Presidencia / Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevan semanas de descalificaciones, desde la solicitud de ejercer el derecho de réplica en Palacio Nacional, hasta la denuncia de los supuestos “dedazos” presidenciales, tanto la senadora como el presidente no dejan de atacarse.

La rencilla más reciente fue la presentada el viernes 14 de julio, cuando AMLO expuso los presuntos ingresos millonarios de la senadora Gálvez a través de sus empresas. En consecuencia, la legisladora adelantó que procederá legalmente contra el presidente por publicar dicha información que se considera reservada.

Sin embargo, estas tensiones no forman parte de una rivalidad reciente, de hecho, desde que inició la administración actual, Gálvez Ruiz se consolidó como una de las voces más críticas por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe destacar que, con la circulación de algunos trabajos de Latinus (los casos Pío López Obrador y la Casa Gris), el libro El Rey del Cash y las discusiones liberadas alrededor de las reformas constitucionales (eléctrica y electoral), las tensiones entre AMLO y Xóchitl Gálvez se han acrecentado.

Otro punto que se destaca es el incremento de las descalificaciones conforme se acerca el periodo electoral de 2024. Por ejemplo, Gálvez Ruiz generó polémica recientemente cuando no pudo entrar a Palacio Nacional después de que el Tribunal Electoral promoviera el derecho de réplica que tiene tras críticas de AMLO.

Los sobres amarillos y Pío López Obrador

A principios de sexenio de AMLO, Latinus difundió un video en el que se ve a Pío López Obrador, hermano de AMLO, recibir dinero de la mano de David León Romero en sobres amarillos en 2015.

“Seré paciente. Soy una mujer tenaz y estoy segura que tarde que temprano se hará justicia en este país para aquellos que les encanta ‘primero los sobres’”, declaró Xóchitl Gálvez al señalar que presentó una denuncia contra Pío.

“En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente”, defendió AMLO.

La Casa Gris y José Ramón López Beltrán

Nuevamente Latinus publicó un trabajo incómodo para el gobierno, pues el medio condenó que José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, y Carolyn Adams, rentaran una casa perteneciente a un ex colaborador de una subsidiaria de Pemex en Texas.

“La Casa Gris es equiparable a la Casa Blanca (escándalo contra Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera). Por eso, su servidora, para quitar los dimes y diretes, puso una denuncia en la SEC (Securities Check Commission) y ahí nos vamos a enterar si, efectivamente, hay o no conflicto de interés”, declaró Gálvez Ruiz desde la tribuna del Senado.

“Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador, a una mafia del poder [...] Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico. Es una disputa por la nación”, respondió AMLO en defensa de su hijo.

El Rey del Cash

Elena Chávez escribió el libro “El Rey del Cash”, donde asegura que el actual presidente promovía esquemas de presunta corrupción a través de la entrega de dinero en efectivo.

“Creo que el presidente le debe una explicación a los mexicanos de dónde salió el dinero para financiar su movimiento [...] Yo nada más le echo la cuenta, 2 mil 800 municipios visitados, de a 20 mil pesos por municipio, pues estamos hablando de 56 millones de pesos”, señaló la senadora del PAN en una rueda de prensa.

“No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad, aún sin pruebas, y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada”, se defendió AMLO.

Reforma Eléctrica

“No tienen derecho a que los mexicanos sigamos respirando el mugrero que respiramos todos los días por la quema de combustibles fósiles, el planeta agoniza y pareciera que no les importa, así es que se tomó la decisión correcta en beneficio de las futuras generaciones y celebro que se haya votado esa nociva reforma eléctrica en contra”, criticó Xóchitl, Gálvez.

“El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar”, condenó AMLO al día siguiente que la Cámara de Diputados rechazara la reforma en el Pleno.

Reforma Electoral

“Yo no les creo. Se quejan de que quieren ahorrar dinero (por la reforma electoral), pero por qué no se quejan del desfalco que está ocurriendo en Dos Bocas”, señaló Gálvez previo a la marcha “en defensa del INE”, movilización en la que participó bajo la consigna “El INE no se toca”.

“Que haya austeridad en el manejo del presupuesto del Instituto Nacional Electoral porque tienen un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos, entonces ahora con esta reforma se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos, como todos”, celebró AMLO después de que la iniciativa pasara el filtro del Senado de la República.

Carrera presidencial

Desde hace meses, las agendas políticas del oficialismo y la oposición chocaron por la promoción de sus perfiles. Al respecto, tanto AMLO como Xóchitl Gálvez formaron su propio criterio.

“Ahora ni siquiera es un dirigente político o dirigente de un partido político como es un gerente Claudio X. González hijo el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl, hace como 15 días o un mes me enteré, mis ‘gargantas profundas’”, aseguró el presidente durante una mañanera.

“Me acabo de enterar por la radio que el Presidente sigue hablando de mí. Siete días consecutivos. Tan solo hoy me dedicó 11 menciones. Le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces y que haya salido adelante. No lo soporta”, replicó la senadora. Además, promovió una denuncia por violencia política de género tras el señalamiento del supuesto “dedazo” del empresario.