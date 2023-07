“¡Pausa!”, AMLO concluye mañanera sin hablar de Xóchitl Gálvez

Este martes, la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador fue distinta a las de días anteriores, pues el mandatario descartó hablar explícitamente sobre la sucesión presidencial de 2024, sobre la senadora Xóchitl Gálvez y sobre temas relacionados.

Cuestionado sobre si considera que la prohibición del INE al respecto limita su libertad de expresión, el mandatario respondió: “Vamos a esperarnos, por lo pronto: pausa”.

“Ayer [lunes 17 de julio] dije que lo iba a acatar bajo protesta. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando, porque quieren regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro, que esa es una obligación que tengo: luchar por la justicia y democracia”, explicó el presidente.

López Obrador explicó que existe “una pandilla de rufianes que quieren tomar el Gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos” y cuestionó: “¿Por qué no lo voy a decir?”.

“Yo hablé en su momento porque estaban ya muy descarados, con una maniobra, como en el tiempo de Fox. A ver, si no es el origen, es la honestidad. No es de dónde venimos o como hablamos, sino si hemos sido consecuentes o no en la vida. Si hemos actuado con rectitud, con honestidad. Eso es lo que el pueblo de México desea y necesita: gobernantes honestos e íntegros, no falsarios, gente hipócrita, ambiciosos vulgares, gente que tiene como dios al dinero, que lo único que le importa es el dinero, que tienen que vivir colmados de lujos, de atenciones y privilegios”, concluyó.