Emilio Lozoya se queda en prisión y difieren próxima audiencia

Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (EPN), se quedará en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, esto después de que se aplazara, una vez más, la audiencia que defina su estadía a través de una reparación de daño a la petrolera mexicana.

Después de que terminara la audiencia de este martes 18 de julio, Miguel Ontiveros, abogado defensor de Lozoya Austin, informó que no se pudo llegar a un acuerdo con el gobierno de México, ello porque se requirieron 30 millones de dólares como cifra reparatoria por el daño al erario de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cabe destacar que, de acuerdo con el defensor, tanto la administración de Pemex, como la UIF y la FGR se había acordado fijar el monto en 10.7 millones de dólares; es decir, el gobierno exigió casi el triple de lo pactado y, en consecuencia, el defensor alegó que se trata de una cantidad ilegal e infundada, por lo que se difirió la audiencia al 31 de agosto.

Se destaca que, cuando el abogado entró al juzgado de la alcaldía Gustavo A. Madero, sostuvo que no aceptaría prorrogar una vez más el proceso penal por el caso de Agronitrogenados debido a que su representado se encuentra “delicado de salud” por afecciones estomacales, por ello, su defensa insiste en reparar el daño.

El abogado del ex funcionario informó que buscaría agilizar su libertad a través del acuerdo original de 10.7 millones de dólares; no obstante, no tuvo éxito y el ex director de Pemex deberá de quedarse en prisión.

Desde las afueras del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Ontiveros dijo este martes 18 de julio que el acuerdo sigue en pie y que las afecciones de salud no son nuevas, pues éstas ya tenían registro desde que fue extraditado de España.

“Esa es la realidad, se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible. No está bien físicamente, ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada que consideramos ilegítima”, declaró a medios de comunicación.

En ese sentido, reiteró la disposición de Emilio Lozoya por ayudar a la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo colaborador y, de esta manera, suspender la acción penal para quedar en libertad.

Emilio Lozoya busca eliminar acusación por Odebrecht Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya (Cuartoscuro)

De tal modo, insistió en que tanto el Consejo de Administración de Pemex, como la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueden tomar los 10.7 millones de dólares como reparación por el caso de daño patrimonial al Estado mexicano en la transacción de Agronitrogenado.

Este convenio preparatorio no es nuevo. Cabe recordar que desde el 27 de abril, Ontiveros Alonso anunció que la FGR, la UIF y Pemex aceptaron iniciar la redacción de un acuerdo preparatorio por 10 millones 736 mil 351 dólares.

Sin embargo, en la conferencia matutina del día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que 10 millones de dólares es muy poco. “Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco, 10 millones es igual 200 millones de pesos. ¿Cuánto se entregó sólo a legisladores? Fue muchísimo más que eso, ¿de dónde salió ese dinero?”, declaró.

Odebrecht y Agronitrogenados, de acuerdo con AMLO, pertenecen a los casos de presunta corrupción más emblemáticos del gobierno de EPN, por lo que refirió que es importante para el gobierno que se regrese al erario la afectación provocada por Lozoya, pero eso está en manos del Poder Judicial y no del Ejecutivo.