El día en que gane se le va a derramar la bilis a AMLO: Xóchitl Gálvez

La tensión en el escenario político de México continúa intensificándose. A menos de 50 días para conocer al responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México (FAM) –proceso por el cual los partidos PRI, PAN y PRD designarán a su candidato presidencial para las elecciones federales de 2024– existe un nombre en el que se ha centrado la atención: Xóchitl Gálvez, senadora y exjefa de la Alcaldía Miguel Hidalgo, quien ha figurado como favorita en las encuestas.

Desde el interior del Senado de la República, donde afirma que no ha dejado de atender su compromiso como senadora, Xóchitl Gálvez explica en conversación con Publimetro la estrategia a seguir si es seleccionada, denuncia la persecución en su contra que el SAT ha emprendido y le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador “que odie menos y que trabaje más”.

P: Buenas tardes, senadora. ¿Cómo ha estado?

– En el ojo del huracán

P: Es verdad. Muchas cosas han cambiado desde la última vez que nos recibió aquí, el año pasado. Quiero empezar por el tema del día: el presidente dijo en la mañanera que su historia “es una farsa”, dijo que era como cuando hicieron creer que el presidente Fox, entonces candidato, era sincero y deslenguado. ¿Qué responde usted?

– Que es un macho, misógino, que no soporta que una mujer haya nacido en Tepatepec (Hidalgo) y haya estudiado ingeniería y pueda ser una empresaria exitosa y además una senadora de la República, trabajadora y responsable.

Más bien, el que resultó ser una farsa fue él.

P: Hemos visto durante estos días que ha habido bastante tensión, entre lo que publicó el presidente López Obrador el viernes –que retomó en la conferencia de este lunes– y usted que lo acusó haber violado una serie de leyes. ¿Qué sigue en ese tema?

– Pues claro que el presidente violó la ley, porque la única manera que tiene de conocer los datos fiscales de mi empresa es el SAT. Y el SAT pasó la información, pero el presidente no lo va a reconocer porque está acostumbrado a mentir.

Entonces va a mentir una y otra vez. Si ya mintió diciendo que yo quería quitar los programas sociales y no era cierto, pues ¿qué le cuesta mentir que alguien le mandó esa información? ¿Quién se la va a mandar? Yo no se la mandé y soy la única persona que se la podría mandar.

Realmente creo que comete un error al violar el secreto fiscal. Si hay algún delito que me denuncie, si él cree que yo he cometido algún delito, que me denuncie, que vaya al Ministerio Público y presente las pruebas de lo que él dice. Todos mis contratos con el gobierno fueron ganados por licitación, por invitación. Todo se cumplió en tiempo y en forma. Todo se cobró porque se dieron los servicios, porque soy una empresa seria, tengo una empresa de 31 años.

¿Cuál es su coraje? ¿Qué de vender gelatinas haya pasado a ser empresaria? Pues sí, aunque le duela. Él no sabe lo que es trabajar, más que ahora de presidente y un poco de Jefe de Gobierno, pero pues no tiene una manera de ganarse la vida. No sabe lo que cuesta pagar una nómina, no sabe lo que cuesta pagar impuestos. Yo sí sé.

Si él cree que yo he cometido algún delito, yo lo invito a que me denuncie. Lo único que puedo decir es que nunca he tomado un peso del erario público y que no hay un desarrollador que pueda decir que me dio un moche para construir una obra en Miguel Hidalgo. Al contrario, a muchos los metí en cintura porque el anterior delegado había dejado construir. Y como ejemplo está Minería 88, donde vivía su director jurídico y de Gobierno con un penthouse ilegal.

Imagínate cómo estaba de patas la delegación y todo el trabajo que me costó trabajo enderezar la situación. Entonces, no, no hay una sola manifestación de obra que no se haya entregado con la documentación completa requerida.

P: El presidente ha dicho muchas cosas acerca de usted, como que es “la candidata selecta” por Claudio X. González, Salinas de Gortari y otros en una reunión secreta. ¿Qué responde a eso?

– Es que el presidente (como él está poniendo a las corcholatas, como él es el que dijo quién va, quién no va, quién va a ser, porque finalmente va a ser su dedo, así va a hacer allá) cree que todas las mujeres estamos aquí por un hombre.

Yo lo que le quiero decir es que habemos mujeres que estamos aquí por nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro trabajo, nuestra fuerza.

A mí nadie me ha regalado nada, nadie. Entonces, el presidente tiene que ponerse a trabajar, resolver el problema de inseguridad del país, trabajar para que haya medicamentos en los hospitales porque se le acaba el año y no estamos “como Dinamarca”.

Esto que pasó en el hospital del Seguro Social, pues el mantenimiento no es como el de Dinamarca porque se muere una niña, por su culpa, por su incapacidad de él, de tener a Zoe Robledo, por tener empresas patito. Ahí sí, hay empresas patito que no saben dar mantenimiento a los elevadores. Yo le diría que se ponga a trabajar.

P: Precisamente este hecho del hospital en Playa del Carmen, indignó a la sociedad mexicana. ¿Cómo lo recibió usted? ¿Qué podría decir al respecto?

– A mí lo que me parece es que el presidente tendría que investigar por qué una empresa que no tiene un domicilio fiscal serio tiene un contrato de Seguro Social, porque de esas hay muchas. Y por culpa de esas empresas puede haber más accidentes, porque su 4T ha resultado ser muy corrupta.

Mira, ahí está Segalmex. Dice que nada más [desaparecieron] 9 mil millones, pues es un montón de dinero. Ahí está Dos Bocas, ya costó 18 mil millones. Ahí está el Tren Maya. Entonces, todas sus obras se han ido con sobrecosto y le ha quitado el dinero al sector salud.

Ya no hay escuelas de tiempo completo, no hay vacunas, no hay medicamentos para los adultos mayores, para la diabetes y para la presión arterial. Entonces, yo, más bien, creo que tendría que hacer una reflexión y ponerse a trabajar porque la cosa está muy mal y más que dedicarse a mí, se debería dedicar a resolver el problema de la seguridad pública.

P: Sobre sus empresas, Marcelo Ebrard dijo que lo importante la transparencia y que sería importante debatir con usted. ¿Está usted lista a esa posibilidad?

Claro que sí. Si me toca coordinar el Frente, tendré que debatir con ellos. A mí sí me gustaría debatir, porque se construyó tan mal el Metro que se cayó. ¿Qué falló?, ¿qué se hizo mal en la ingeniería, en el diseño, en la construcción? Si hubo empresas que no hicieron las cosas bien, que no se les supervisó, ¿de quién es la responsabilidad? Porque hoy, dos años después, no hay nadie en la cárcel y murieron 26 personas por negligencia criminal.

Entonces, se echan la bolita entre Marcelo y Claudia. Yo creo que hay responsabilidad de ambos, pero claro que sí me gustaría debatir ese tema, que está súper pendiente.

P: Me gustaría que platiquemos un poco del proceso interno en el Frente Amplio. Estamos en la etapa de recolección de firmas, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va en ese sentido? ¿Qué corte de caja nos puede dar?

– Era fatal hasta hoy en la mañana. Era del cocol. Ya le quitaron la identificación facial y ya está siendo mucho más fácil darse de alta, parece que el proceso está caminando.

P: Vienen más etapas, como las giras y debates en agosto. ¿Cómo está preparándose para ese momento?

– Primero, tener las 150 mil firmas y luego ganar la encuesta para pasar a la siguiente etapa, y luego ya ir a los debates y después ya ser elegida, a pesar del coraje que le va a dar al presidente. Yo creo que ese día así le va a derramar la bilis porque él no quisiera verme allí, él quisiera ver a alguien distinto.

Y le tengo una mala noticia: “Váyase comprando un té de tila porque necesita calmarse, señor presidente. Usted no es el candidato, usted es el jefe de Estado, usted tiene que respetar la ley y ya el INE le ordenó que deje de opinar en un proceso que no le toca”.

Yo sé que al presidente le encanta ser candidato, pero ya llegó el punto. A ver si en el quinto año empieza a gobernar y a dar resultados porque está fatal.

P: ¿Usted veía venir esta actitud del presidente? ¿Esperaba esta actitud de Andrés Manuel López Obrador?

– Pues sí, sí, porque siempre ha sido así. Él solo gobierna tres horas al día el país y lo dedica a atacar a adversarios, pensando que con eso gobierna.

Pero la gente ya está hasta el copete. La gente que estaba esperando su pensión en Torreón, a 38 grados de temperatura, está bien enojada. La gente que no tiene medicinas está bien enojada. La gente que ve cómo sus hijos emigran a Estados Unidos porque no hay empleo sigue enojada. La gente que se le ha muerto su familia por la delincuencia está muy enojada. La gente que tiene que comprar el huevo más caro que no le alcanza para la comida en Ecatepec –ahora que anduve allá– la verdad es que ya no está contenta.

Y eso lo sabe el presidente y por eso me va a atacar, atacar, atacar. Pero mira, tengo una piel dura. Me va a hacer una coraza tan grande y tan fuerte que ni sus palabras, ni su violencia verbal, ni su misoginia, ni su machismo me van a vencer.

P: Empezamos a hablar de la sucesión presidencial prácticamente con tres años de anticipación…

– Pues él tiene la culpa...

P: Pero, ¿esto no provocará un desgaste o cansancio sobre estos procesos también en la gente?

Pues sí, a la gente seguramente hay que darle un break. Una vez que se elijan los coordinadores de estos frentes, pues darle un break hasta que empiecen las precampañas, ¿no? Y hacer que, en ese lapso, tengamos un tiempo para pensar, para planear cómo resolver los problemas del país.

Pero bueno, de entrada, lo que te puedo decir es que esto ya se puso más divertido de lo que estaba. El presidente iba a un día de campo. Él pensaba que ya iba a batear un homerun, pero pues lleva dos strikes. Se viene el tercero, va a tener que quedarse callado, ponerse a gobernar y no meterse.

Y aprovecho para que nos diga cómo va el Chocolate Rocío. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuánto ganan? Los hijos de AMLO, ¿de qué viven? ¿De qué vive el hijo que se vino de Estados Unidos, José Ramón? ¿Con qué pagaba la renta? ¿Cuánto le pagó la empresa en la que trabajaba? ¿Hizo su declaración de impuestos? Sería interesante conocer, ahora que tiene mucho interés de que se transparente, porque la verdad es que los contratos de mi empresa son privados.

P: ¿Cree que puedan arreciar los ataques y la embestida desde Palacio Nacional?

A ver, estoy enfrentando al hombre más poderoso y más autoritario del país en este momento, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Él está dispuesto a hacer lo que sea con tal de dejar alguna de sus corcholatas, pero pues le tengo una mala noticia, eso lo deciden los mexicanos, no él. Y entonces, yo creo que le tiene que ir midiendo porque pues no soy una mujer que se deje. Sí, le voy a denunciar penalmente, sé que se muere de la risa porque piensa que el fiscal no le hace nada, pero esa información se la dio el SAT y nadie más y él la hizo pública y eso es un delito.

Entonces, pues yo diría que se ponga a gobernar, que deje a su corcholata favorita a que se enfrente conmigo, o sea, no, él que no se meta, que no sea montonero.

P: ¿Qué pasará si el proceso interno no le favorece?

Lo que pasaría es lo que he dicho desde el primer día: me voy a sumar a quien le favorezca. O sea, uno es demócrata y cuando entras a un proceso, aceptas las reglas del juego y aceptas los resultados. Yo creo en el proceso y voy a aceptar los resultados y me voy a sumar a quienes favorezca.

P: La otra cara de la moneda. ¿Y si le favorece a usted, cuál sería la estrategia para los próximos meses? Porque sería en septiembre cuando ya haya una definición.

Pues seguramente yo en septiembre seguiría siendo senadora, porque aquí tengo un mandato. Estaría trabajando aquí en el Senado en mis actividades y pues seguramente habrá que tener mucho diálogo para hacer este frente mucho más amplio y para poner más actores políticos en este frente y para construir una plataforma de qué queremos hacer con el país.

P: Uno de los temas que le han criticado en Morena es la posible renuncia al Senado y no solamente suya, sino de todos los que están participando en el frente. ¿Usted tiene considerada una fecha de cuándo se separaría del cargo?

No he dejado de hacer mi trabajo en el Senado, he presentado una serie de puntos de acuerdo. Checa cuántos senadores han presentado algo. Yo no estoy en la Comisión Permanente y a pesar de que no estoy en la Comisión Permanente, vengo al Senado a trabajar.

Hoy estoy preparando una iniciativa que voy a inscribir el día de mañana. Por eso aquí estuve todo el día en el Senado y pues hago mi trabajo. Estoy acabando los dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, voy a convocar a la Comisión de Asuntos Indígenas. Entonces no, no me distraigo.

Efectivamente los demás senadores, pues están en sus casas, en sus estados. Yo soy de la Ciudad de México, por eso tengo la posibilidad de venir, pero cuando hay interrupción de receso, no quiere decir que no trabajes. Trabajas en temas que te interesan y en ese caso yo estoy haciendo eso.

En septiembre, seguramente estaré los días de sesión como lo marca la ley. Llegado el momento, renunciaré. No coman ansias, pero no he dejado de trabajar.

P: Finalmente, en la construcción del discurso rumbo hacia 2024 me gustaría preguntarle: en el año 2000 se identificó al entonces candidato Vicente Fox con la palabra “cambio”, y en 2018, al candidato López Obrador con la palabra “transformación”. ¿Con qué palabra tendríamos que identificar a Xóchitl Gálvez?

Yo, de entrada, creo que los mexicanos merecen más de lo que tienen hoy. No nos tenemos que acostumbrar a la mediocridad.

Yo sí quiero que los jóvenes emprendan sus empresas. Yo sí quiero que las mujeres pasen de vender gelatinas a tener un negocio establecido. Yo sí quiero que las que venden tamales sus hijos vayan a la universidad y puedan ser ingenieras, que puedan tener un mejor empleo enfocado a la mentefactura, y no solo a la maquila o a la manufactura.

Yo sí quiero que los niños que viven en Iztapalapa aprendan inglés, sepan de robótica, inteligencia artificial. Yo sí creo que los mexicanos merecen más de lo que tenemos.

Nunca me he robado un centavo, nunca extorsioné a nadie y del lado mío tienen a una mujer entrona, valiente y trabajadora. — Xóchitl Gálvez, en entrevista con Publimetro

Barajeando el 2024

Invitamos a la senadora Xóchitl Gálvez a decir una frase o a dirigir un mensaje al personaje que aparezca en distintas cartas, seleccionadas al azar. Esto fue lo primero que le vino a la mente.