Marcelo Ebrard busca debate con Xóchitl Gálvez e insiste con Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard, aspirante a la coordinación del ‘Comité de Defensa de la Cuarta Transformación’, extendió una invitación a la panista Xóchitl Gálvez para debatir.

Después de que el excanciller propuso un debate con la exjefa de Gobierno de la CDMX y demás defensores de la 4T, Sheinbaum declinó la iniciativa ya que el Consejo Nacional prohibió el intercambio de ideas entre las corcholatas guinda durante el proceso interno del Morena, por lo que Ebrard convocó a la panista Gálvez para dialogar con respeto sobre seguridad y más temas, si la aspirante del PAN logra la candidatura por la coalición ‘Va por México’..

También lee: Ebrard y Monreal gastan más de 2 millones de pesos en un mes de giras nacionales

Desde el municipio de Juriquilla en Querétaro, el exsecretario de Relaciones Exteriores declaró que “con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del frente que representa, que yo veo que es mucho reinstalar o defender políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí. Con respeto, considerando que es una dama, igual que lo es Claudia. Y con Xóchitl por supuesto”.

El excanciller insistió con realizar debates entre sus compañeros morenistas para exponer ideas. Por otro lado, la crocholata guinda mencionó que enviará toda la información del ‘Plan Ángel’ a la comisión de Morena, los encargados de estructurar el plan de gobierno del próximo sexenio.

“Le voy a mandar hoy a la comisión de Morena el Plan Ángel, para que sepan en qué consiste, y me imagino que Claudia tendrá que mandar su punto de vista, lo mismo Adán, etc., los demás compañeros, eso se va a dar a conocer el debate, entonces no se va a poder contrastar ideas tanto a nivel de Morena, como en su caso con Xóchitl, pero inmediatamente debatimos”, declaró Ebrard.

Te puede interesar: Corcholatas de Morena son acechadas por males cardíacos