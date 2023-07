“Yo ni sabía que existía discriminación inversa”, responde AMLO a Santiago Creel

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó con la sección “No lo digo yo”, -la cual será diaria- en la que respondió a Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a la presidencia en 2024, tras haberlo acusado de “discriminación inversa”.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa, porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él y los demás ni a pueblo llegamos”, señaló Creel durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada.

Creel calificó a López Obrador como “un hombre que tiene vicio de perversidad sicológica, de dividir, de confrontar, y de hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza”

“No sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí eso”, respondió AMLO. “Lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos. Es mentira, completamente mentira, aclararlo nada más”, comentó el presidente.

“Siempre he estado a favor de los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, siempre he estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación, y siempre he estado en contra de la corrupción, siempre, eso sí”, añadió.

¿Qué es la sección “No lo dije yo”?

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició el miércoles 19 de julio una nueva sección en la mañanera, en la que mostrará mensajes de sus adversarios. Debido a las medidas cautelares del INE, que le prohíben hablar de la sucesión presidencial, el mandatario mostrará los mensajes que ve en redes sociales.

El primer mensaje que puso el presidente fue la entrevista a Vicente Fox en el programa “Tragaluz” de Fernando del Collado, transmitido en LatinUs. “Los conservadores son muy hipócritas, lo que pasa es que son tan reaccionarios que les sale del alma, no lo ocultan, porque así piensan todos, así piensan, como lo que vamos ahorita a ver, nada más que lo ocultan”, añadió.

López Obrador mostró un fragmento donde Fox dice: “Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl”.