¿Qué tan fifí eres? El INEGI revela las características de la clase media y alta en México

Menos del 10% de la población mexicana se puede decir que es “clase alta”, esto al comparar estudios publicados por el INEGI que exponen la capacidad adquisitiva de la población y los requisitos básicos que se requiere para pertenecer al estrato social dominante.

El miércoles 26 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, que divulga las características poblacionales y de ingreso trimestral en los hogares mexicanos expresados en deciles (representación del 10% de algo).

Asimismo, un estudio que compara el desarrollo, hábitos y necesidades de los mexicanos por 10 años (2010-2020) especifica lo que se requiere para ser clase baja, media y alta. Se destaca que no sólo se refiere a la capacidad adquisitiva, pues el estudio también observa cosas como el estado civil, acceso a educación superior y los integrantes de la familia.

Clases baja, media y alta en México, de acuerdo con el INEGI (INEGI)

Respecto a la ENIGH, el INEGI publicó una tabla en la que especifica que, en promedio, el primer decil (10% de los hogares en México) gana 13 mil 411 pesos trimestrales; el segundo gana 22 mil 421: el tercero, 29 mil 201; el cuarto 35 mil 957; el quinto, 43 mil 341; el sexto, 51 mil 924; el séptimo, 62 mil 412; el octavo, 76 mil 736; el noveno, 100 mil 866; y el décimo 200 mil 696.

Sin embargo, al analizar el estudio “Cuantificando la Clase Media en México 2010-2020″, ni si quiera el décimo decil (el más elevado) puede pertenecer en su totalidad a lo que el INEGI consideró como “clase alta”, pues el ingreso trimestral promedio estipulado es de 233 mil 925 para pertenecer a este estrato demográfico.

De acuerdo con el INEGI, en 2020, la clase baja representa el 56.6% de la población, la media liga al 42.2% y la alta sólo llega al 1.2% de los más de 120 millones de mexicanos que habitan el territorio nacional.

¿Soy de clase alta?

Para resolver esta duda, el Instituto descentralizado observó diferentes características como el ingreso mensual promedio, el gasto, la dirección específica de los egresos, el estado civil, los miembros que integran a las familias por cada hogar, el acceso a servicios y el nivel educativo.

Para ser de clase alta, el ingreso mensual promedio por hogar debe ser de 77 mil 975 pesos, de esto, alrededor de 8 mil pesos deben de ser dedicados al pago de tarjetas de crédito; 7 mil 200 al pago de educación, cultura y recreación; mil 800 a transferencias otorgadas; mil 300 a vestido y calzado; y 300 a cuidados personales.

Asimismo, es de la clase alta gastar mensualmente 3 mil 900 pesos en consumo de alimentos, bebidas y tabaco; 2 mil 300 en gasolina; 652 en consulta externa no hospitalaria, servicios médicos y dentales; y 320 en en el sector turismo.

Es de ricos estar soltero, divorciarse y estudiar

Las familias de clase alta cuentan con 2.4 integrantes y tienen más de 40 años. El 43.8% son casados (el porcentaje más bajo en este rubro), el 20.3% son solteros (el porcentaje más alto en este rubro) y el 11.3% son divorciados (el porcentaje más alto en este rubro).

Asimismo, su escolaridad es la más elevada, pues cuentan con un promedio de 15.2 años dedicados al estudio, es decir, licenciatura trunca; mientras que la clase baja llega a 8.2 (secundaria trunca) y la media a 11.2 (medio superior trunco).

Por su cuenta, la ENIGH pondera que el ingreso promedio trimestral de las personas con posgrado es de 89 mil 968 pesos (29 mil 990al mes) y con licenciatura es de 42 mil 962 (14 mil 320 al mes); mientras que las personas con secundaria y bachillerato va de 19 mil 652 (6 mil 551al mes) a 23 mil 890 (7 mil 964 al mes) en promedio, respectivamente.

Asimismo, el patrimonio de la clase alta debe de constar de casas o departamentos en zonas de alta plusvalía, es decir, necesariamente en zonas urbanas. La adquisición de vehículos no debe de poner en riesgo el patrimonio; asimismo, se encuentra una relación estrecha con los trabajos en corporaciones y gobierno; mientras que las clases bajas y medias apelan más a los negocios independientes (personales o familiares).

¿Soy clase media?

Si bien los patrones de comportamiento no definen el estrato social del individuo, se entiende que el acceso a servicios en el mercado privado es una cualidad directamente ligada a la capacidad adquisitiva; asimismo, la calidad de éstos dependerá de qué tanto dinero se dispone.

Por lo que si el ingreso mensual del hogar no promedia los casi 78 mil pesos, no se destina un gasto constante de 8 mil pesos a tarjetas de crédito sin que esto ponga en riesgo el patrimonio, si no se destinan más de 7 mil pesos en educación mensualmente o 4 mil en alimentos, así como 2 mil 300 en gasolina, pues simplemente no se es clase alta.

Es decir, si no se cumplen con estas condicionales, a pesar de tener un estilo de vida aceptable, se pertenece a la clase media, misma que se empedró en lo que va del actual sexenio, pues la ENIGH revela que de 2018 a 2022 el ingreso trimestral pasó de 60 mil 916 a 63 mil 695 y éste se aglutinó en los primeros nueve deciles, particularmente en los primeros tres.

Finalmente, el INEGI estableció el rango mínimo y máximo del ingreso mensual individual de la clase media en México según el contexto. Si el individuo vive en un contexto urbano y su ingreso va de los 10 mil a los 48 mil trescientos pesos, es clase media. En un entorno rural el límite inferior es de 8 mil 200 y el máximo es de 38 mil 600.

La media de la clase media en el contexto urbano es de 23 mil 400 pesos mensuales; es decir, de los 10 mil a los 23 mil 400 se es clase media baja en la ciudad; mientras que en el campo es 18 mil 500 y el descenso de eso, con un límite inferior de 8 mil 200 es clase media baja rural.