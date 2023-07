INE ordena a AMLO borrar ‘mañanera’ por encuestas que favorecen a Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó imponer nuevas medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la difusión de encuestas que favorecen a Morena durante la ‘mañanera’ del 26 de julio.

La comisión ordenó, por unanimidad, la modificación o eliminación de la conferencia matutina del día mencionado de todas las plataformas oficiales, y de igual forma se aprobó una tutela con el objetivo de que AMLO evite realizar o emitir manifestaciones relacionadas con el proceso electoral de 2024.

El presidente expresó en su conferencia que:

“Ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no exista ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación”.