Abandono del Estado obliga a madres buscadoras a pedir ‘narcopermisos’ para excavar

Para poder encontrar a sus familiares, grupos de madres buscadoras se ven obligadas a generar condiciones de paz y seguridad para entrar a sus desaparecidos, aunque esto las orille a “pedir permiso” al narco para que las dejen excavar en puntos específicos.

Recientemente, el Colectivo 10 de Marzo Reynosa AC cobró relevancia por sacar la “Barbie buscadora”, ello con el objetivo de juntar recursos para comprar un vehículo que les ayude en sus tareas de localización; sin embargo, una de sus tareas más destacadas fue cuando entraron a un predio en Tamaulipas.

Una historia que poco a poco cobra fuerza y respalda la legitimidad de la Barbie buscadora es cuando el Colectivo liderado por Delia Quiroa pudo acceder a un predio en Matamoros, donde se detectaron restos óseos humanos. Para conseguirlo, tuvieron que pedir a Los Ciclones que les respetaran la vida y, de esta manera, poder hacer sus tareas de búsqueda.

Delia Quiroa , líder del Colectivo 10 de Marzo Reynosa AC, crea la Barbie Buscadora (AP)

Después de que una autoridad dijera que en La Bartolina, una localización cercana a Brownsville, Texas, se encontraran restos, el grupo de búsqueda pidió al brazo armado del Cártel del Golfo que los dejara llegar al predio y excavar. Al respecto, los criminales contactaron a Delia Quiroa, líder del grupo, para informarle que pueden ir al lugar.

“A mí me habló un sacerdote de Matamoros y me dijo que le dijera a mi gente que no había problema y que hiciéramos lo que teníamos que hacer, pero que nada más en ese predio. No nos querían husmeando en otros lugares”, contó Delia a Publimetro en entrevista exclusiva.

Fue así como, para poderse identificar como el grupo de buscadoras, las integrantes del Colectivo acordaron vestir un listón blanco en el brazo izquierdo. Dicha prenda funcionaría como el distintivo que las libraría de agresiones por parte del narco y fue así como pudieron emprender su búsqueda.

Colectivo 10 de Marzo Reynosa AC exige que se aclare el caso de Jesús Castro (Colectivo 10 de Marzo Reynosa AC)

Colectivo 10 de Marzo llega a Culiacán, Sinaloa

Delia inició sus tareas de búsqueda después de la desaparición de su hermano Roberto, de quien no se sabe nada desde el 10 de marzo de 2014, ahora, su colectivo consta de un grupo nutrido de personas que no se detienen para atraer algo de paz y justicia a las familias de los desaparecidos.

De tal modo que la líder del Colectivo 10 de Marzo Reynosa AC acudió a Culiacán, Sinaloa, donde las circunstancias siguen siendo igualmente hostiles para quienes buscan a sus familiares desaparecidos, pero en este caso, los generadores de violencia son otros: presuntamente la Marina.

Publimetro contactó a Delia para que narre sobre su organización y los principales obstáculos que existen para encontrar a los desaparecidos. Fue en esta conversación que relató la crisis de violencia que la llevó a contactar a los criminales; sin embargo, en Culiacán, las condiciones son diferentes.

Conforme a lo narrado, los vecinos de Culiacán han visto o vivido la violencia de ciertas autoridades, particularmente de un pequeño grupo presuntamente adscrito a la Secretaría de Marina (Semar), pues han actuado con lujo de violencia contra algunos civiles inocentes.

Grupo de madres buscadoras de personas desaparecidas (Cuartoscuro)

El caso más destacado es el de la ejecución de Jesus Antonio Castro Gastelum, quien presuntamente fue asesinado por elementos de la Marina en la capital de Sinaloa. De acuerdo con lo señalado por un testigo de la ejecución y víctima de la agresión, se trata de uniformados que patrullaban en la unidad con el folio 60-60-71.

“Ellos iban en la moto. De frente venía la Marina. Nada más lo vieron y les aventaron la camioneta, los obligaron a orillarse, los bajaron a patadas y los golpearon. Después les dijeron que se echaran a correr y les empezaron a disparar. Ya cundo estaban en el piso, les dieron el tiro de gracia”, refirió sobre el testimonio del testigo.

Además, el mismo número de unidad está presuntamente relacionado con otros dos casos de abuso de poder y uso ilegitimo de la fuerza. Uno de ellos fue contra un vendedor de ropa que fue sustraído de su domicilio para ir a su bodega y perder 200 mil pesos y su producto; el otro se trata de un abogado que fue robado en su casa.

Los señalamientos apuntan a un mismo modus operandi, en el que elementos a bordo de una camioneta blanca Chevrolet arriban ante el ciudadano, lo agreden y lo despojan de sus bienes. Mientras tanto, patrullas presuntamente de la Marina establecen un perímetro para que nadie intervenga. Es precisamente de los perímetros de donde se saco el número 60-60-71, por lo que ya acudieron ante una autoridad local para que se investigue.

Colectivo 10 de Marzo Reynosa AC solicita ayuda económica (Colectivo 10 de Marzo Reynosa AC)

Sin embargo, al tratarse presumiblemente de una autoridad federal, las víctimas exigen que la investigación salga del MP local y se federalice la investigación y se esclarezca si sí se trata de la Marina o no y, en cualquier caso, que se actúe conforme al Estado de derecho. Además, planean realizar una marcha este lunes 31 de julio. Para tales efectos, se planeó la concentración de personas a las 09:00 horas en la Glorieta de Cuauhtémoc para partir con rumbo al Palacio de Gobierno del estado.

En este evento se espera dar voz a las víctimas. Además, el Colectivo promovió un comunicado en el que exigen que se les deje buscar en paz, pues tienen planeada una jornada de búsqueda en Sinaloa y esperan que la Marina los respete. En este sentido, destacó que vestirán un listón blanco en la cabeza, ello para que sepan que se trata de buscadoras y no de cómplices de la delincuencia.

La Barbie buscadora

Finalmente, está la famosa muñeca que confeccionaron para tratar de juntar recursos para mejorar sus búsquedas. También conocida como la Barbie buscadora, cuenta con cinco modificaciones para que se pueda saber que es la que apoya al Colectivo 10 de Marzo Reynosa AC:

1 Gorra y turbante para protección de los rayos del sol.

2 Estampado de la cara de Roberto, hermano de Delia.

3 Camiseta blanca y magas negras para protección solar.

4 Listón blanco en el brazo izquierdo (distintivo que se utilizó para que Los Ciclones no les haga nada).

5 Pantalón camuflado, confeccionado directamente del mismo pantalón que usó Delia durante sus búsquedas.