Jorge Luis Preciado revela irregularidades en proceso del Frente Amplio tras su renuncia

Jorge Luis Preciado, aspirante a tomar la responsabilidad de la construcción del Frente Amplio por México, dio a conocer su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN).

A unos días para dar a conocer los tres perfiles con mayor número de “simpatías” registradas en la plataforma de la coalición ‘Va por México’, Luis Preciado se baja de la contienda porque “ya está acordado, firmado y sellado que ella (Xóchitl Gálvez) va a ser la candidata”.

“Voy a renunciar al Partido Acción Nacional el día de mañana, presentaré mi renuncia con carácter irrevocable a 29 años de militancia”, mencionó el panista durante la conferencia de prensa a la que convocó por la mañana de este lunes.

Además, Luis Preciado detalló que “no llegué al PAN cuando estaban las vacas gordas, yo llegué en el 94 cuando no ganábamos absolutamente nada y no me fui cuando el PAN perdió, yo me quedé aquí después del año 2012 y por supuesto nunca trabajé en el gobierno ni en lo local, ni en lo federal, nunca acepté ningún cargo público, nunca acepté ninguna chamba porque no, yo no llegué al Partido Acción Nacional por trabajo”.

“Me decían los dirigentes, pues ya súmate a la que va a ganar y si gana te va a dar una chamba. Yo no vine por chamba, no la necesito”, declaró Jorge Luis Preciado

Para finalizar, Preciado lamentó la forma en la que se situó su salida del partido azul y a su vez advirtió que “es probable que el año que viene desaparezca el PRI, y por supuesto el PAN se vea arrastrado con él porque, también hay que decirlo, en el PAN ya no manda Marko Cortés”.

“Marko Cortés se ha convertido en un títere de Alejandro Moreno y si yo no permito que me controle el presidente del PAN, pues mucho menos voy a permitir que nos controle el presidente del PRI”, aseveró el exmilitante del Partido Acción Nacional.

