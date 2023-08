Lamenta AMLO asesinato de candidato presidencial en Ecuador

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su pésame a los familiares de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, y pidió no adelantarse a los motivos y esperar al resultado de las investigaciones.

“Lo primero, ofrecer nuestro pésame a los familiares del candidato, también al pueblo de este hermano país, Ecuador. Son momentos muy difíciles y hechos reprobables. Nosotros los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Son momentos tristes, de angustia y temor”, comentó el mandatario.

Una de las líneas de investigación fueron las denuncias de Villavicencio de amenazas que había recibido por parte del Cartel de Sinaloa.

Cuestionado sobre si tenía información al respecto, López Obrador respondió: “Acerca de las causas, no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Si acaso son hipótesis y pueden ser conjeturas. No hay que olvidar que siempre, más en tiempos electorales, se inventan cosas. Hay que esperar el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables”.