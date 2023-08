Caída en cobertura de salud fue por pregunta mal redactada por el Coneval: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la disminución de servicios en la población, de acuerdo a la más reciente encuesta del Coneval, se debe a una mala formulación de la pregunta.

De acuerdo con la encuesta “Medición de la Pobreza 2022″, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas. Es decir, aumentó en 30 millones de personas.

Mientras celebraba los resultados de la encuesta, en los que se da cuenta de la disminución de pobreza en México, el presidente respondió a la polémica de que millones de personas han perdido el acceso a los servicios de salud, señalando al cambio de modelo.

“Lo de Salud tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial en el llamado Seguro Popular —que ni era seguro ni era popular— y la gente, como ya no estan esas credenciales, respondió cuando les preguntaron: ‘No, pues no tenemos seguro’”’.

El presidente dijo que “ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”.

“El compromiso que tenemos es que, antes que termine mi mandato, vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud”, añadió.