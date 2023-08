AMLO dará propuestas para continuar la 4T después de su sexenio

Construir más líneas de trenes de pasajeros, más refinerías y rehabilitar toda la industria petroquímica son algunas de las recomendaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara para su sucesor, con el objetivo de que sean obras para continuar con la Transformación.

Así lo reveló durante la conferencia de prensa matutina de este martes, en la que señaló que está preparando un esbozo “de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la Transformación”, aunque reconoció que lo más seguro “es que no me hagan caso”.

“Ya voy a entregar el bastón de mando en el movimiento –dentro de un mes...o menos, como en 20 días–, y ya me quedo terminando todas las acciones y obras del gobierno”, comentó el presidente.

El mandatario afirmó que las recomendaciones al próximo titular del Poder Ejecutivo las debe hacer porque es su responsabilidad, “aunque a lo mejor no me van a hacer caso, es lo más seguro”.

“Pero sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la Transformación. Por ejemplo, que no se deje de invertir en obra pública, en la creación de infraestructura, que no se pare la industria de la construcción, porque reactiva la economía, genera muchos empleos y produce bienestar”, añadió, poniendo como ejemplo: “es como montar la bicicleta y no dejar de pedalear”.

Para el próximo sexenio, AMLO propone: “Si ya se terminó el Tren Maya y el Tren del Istmo, ¿por qué no [construir] el Tren de Coatzacoalcos a Veracruz? Y luego el Tren Veracruz- México y luego México a Querétaro, a Sonora, a Nayarit, a Sinaloa, y hasta la frontera. Estoy hablando de trenes, porque hacen falta trenes de pasajeros, trenes de carga. Es inversión pública y se generan muchos empleos”, comentó.

El presidente señaló que en temas energéticos, se tiene que ir pensando en la construcción de una nueva refinería. “Desde luego, seguir invirtiendo en energías renovables. A ver si es posible a rehabilitar toda la industria petroquímica, que la quebraron, la destruyeron, la dejaron en la ruina los neoliberales. Y muchas cosas, el Plan Sonora y muchos planes para los estados. Hay opciones para seguir creciendo”, añadió.