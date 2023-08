Pide AMLO “que no haya cacicazgos” en selección de nuevo rector de la UNAM

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que elija “con autonomía” a su próximo rector, después de que en unas semanas concluirá el periodo de Enrique Graue.

Tras señalar que no le corresponde opinar, pues la UNAM es autónoma, afirmó que la convocatoria se está haciendo de conformidad con el marco legal vigente.

“Deseo de corazón que haya democracia, justicia, y honestidad. Y desde luego, autonomía. Pero en el sentido estricto, autonomía. Que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo deba decir. Claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, añadió López Obrador.

¿Cómo es el proceso de selección en la UNAM?

Este lunes, la Junta de Gobierno de la UNAM dio a conocer a través de un comunicado que el próximo 21 de agosto se publicará la convocatoria para quienes deseen aspirar al cargo de rector.

Al respecto, el proceso de sucesión de Enrique Graue Wiechers, quien estuvo al frente de la UNAM durante dos periodos, pasará por diferentes etapas, “en las que se recibirán las opiniones de la comunidad.

Además, se informó que se darán a conocer los resultados de cada etapa y el avance de los aspirantes por parte de la Junta de Gobierno de la UNAM.