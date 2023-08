AMLO invita a Joe Biden a visitar el Tren Maya y otras magnas obras

Con el objetivo de que Joe Biden y su esposa Jill Biden puedan conocer más sobre la cultura maya, así como otras magnas obras que se están realizando en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió una invitación formal al presidente de Estados Unidos para que visite México. Así lo reveló este miércoles durante la conferencia de prensa matutina.

López Obrador dio a conocer una nueva carta enviada al presidente de Estados Unidos en el que reconoce sus decisiones en materia de migración y en la que critica a Greg Abbott, gobernador de Texas, por la instalación de boyas flotantes con púas en el río Bravo, la gran mayoría en el territorio mexicano.

“No puedo dejar de reconocer la importancia que han tenido dos de sus iniciativas: Abrir por primera vez un canal formal para la migración –que ha permitido ingresar legalmente a Estados Unidos a hermanos haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses– y que usted es el primer presidente en décadas que no hace publicidad construyendo muros, y no actúa de manera irresponsable e inhumana, colocando boyas con púas, violando nuestra soberanía. Usted es otra cosa, presidente”, comentó el mandatario.

El presidente confirmó su asistencia a la reunión de cooperación económica Asia-Pacífico, a celebrarse en San Francisco en noviembre próximo y pidió a Biden “si su agenda se lo permite”, visitar antes México. “Además de conversar y saludarnos, podríamos ver cómo en Altamira, Tamaulipas, se está instalando una planta de licuefacción en el Golfo de México para exportar gas a Europa; cómo en Salina Cruz, Oaxaca, está por iniciar la construcción de una planta de hidrógeno verde a barcos con este combustible limpio y evitar que transiten contaminando”.

“También sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la civilización Maya en el sureste, que ahora se expondrá al mundo con la construcción de mil 550 kilómetros de trenes de pasajeros, que además podrán apreciar la exuberante selva tropical y el hermoso litoral del Mar Caribe y sus lagunas de siete colores”, concluyó.

López Obrador también destacó la labor de Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores, a quien consideró como “una mujer honesta, de mi absoluta confianza y experta en el manejo de la política exterior”, y reconoció las reuniones que ha tenido con funcionarios del gobierno estadounidense, como Antony Blinken, secretario de Estado; Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional y Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente para Seguridad Nacional.

“Hemos avanzado en la agenda acordada en el marco del Entendimiento Bicentenario y, en el mismo sentido, quiero destacar los logros que hemos obtenido con la valiosísima y constante participación de Elizabeth Sherwood-Randall en migración con dimensión humanitaria, control de droga -en particular fentanilo- y de armas”.