Se debe poner lupa a programas sociales y Tren Maya: Enrique de la Madrid

Enrique de la Madrid, exaspirante a responsable del Frente Amplio por México (FAM), señaló que el Estado mexicano debería de revisar a profundidad la efectividad de los programas sociales instaurados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y evaluar la infraestructura que herede a la siguiente administración, por ejemplo, el Tren Maya.

En entrevista exclusiva para Publimetro, el ex secretario de Turismo de Peña Nieto planteó sus críticas al gobierno de López Obrador y las prioridades que debería de tener el Estado para el “mejor México posible”.

Los programas sociales no se eliminan, pero se revisarán

En materia de educación, el egresado de la UNAM planteó la necesidad de “un sistema de educación público de la máxima calidad para todos los mexicanos y mexicanas”, que atienda a las necesidades del mercado laboral en la república. “No es la misma demanda que estás teniendo en Tijuana, Monterrey y Matamoros, que el tipo de oportunidades que hoy se pueden estar dando en Oaxaca o Chiapas”.

Respecto a la inseguridad, condenó que “llevemos 163 mil homicidios en esta administración y que la gran estrategia fue ‘abrazos, no balazos’, o sea, una verdadera estupidez”. Respecto a la economía, recalcó el destino de recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex), pues advirtió una pérdida de 500 mil millones de pesos anualmente.

Además, en el sector salud, si bien reconoció que el sistema previo al gobierno de AMLO no era perfecto, cancelar el Seguro Popular fue una estrategia carente de toda lógica, “dejando a 16 millones de mexicanos sin acceso a la salud, cancelando, también, un sistema de compras consolidadas de medicinas que, con sus áreas de oportunidad, había medicinas y ahora tampoco”.

“Me indigna lo que hay y advierto que, de seguir, así el futuro de México pinta negro, muy negro. Cuál es la opción, pues trabajar por un México de oportunidades, porque los mexicanos somos muy luchones”

Al respecto, cabe destacar que se abundó mucho sobre lo que ocurre en el sur de México, pues se trata de la región más pobre del país, por lo que se debe de impulsar de manera inteligente el mercado tomando en cuenta sus condiciones específicas.

¿Habría un acento en el sur en materia de Tecnología de la Información y la industria comercial se quedaría en el norte?

“Sí. Así es”, declaró tras la pregunta. Para argumentar este postulado mencionó que no es rentable poner, por ejemplo, “una armadura de coches en Oaxaca cuando el mercado de venta de los coches está en Estados Unidos”. Los costos de traslado harían que ese negocio no fuera rentable, por ello consideró que es más rentable promover la tecnología e internet en el sur.

Aunado a ello, consideró que en el sur, por su abundante recepción de agua, se puede promover la ganadería y la agroindustria; además, señaló el atractivo turístico de la región, por lo que existen diversos nichos económicos para despertar el poder económico del sur.

¿Y el Tren Maya?

“No tenemos ningún estudio, ninguno, que pueda argumentar que el Tren va a aumentar el número de visitantes, de manera significativa, para compensar la inversión. No tenemos estudios”, declaró al preguntar sobre el potencial económico del megaproyecto de AMLO.

Tramo Cancún-Playa del Carmen-Tulum del tren Maya tiene futuro, el resto “se revisaría"

ONU-Habitat publicó que el Tren Maya sacará de la pobreza a 1.1 millones de mexicanos

Con esa respuesta, se señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que más de un millón de mexicanos saldría de la pobreza. Al respecto, señaló la falta de visión, pues con los recursos destinados, de acuerdo con el ex secretario, se pudo ayudar a muchos mexicanos más.

“¿1.1 millones, pues cuántos viven ahí? y la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿con el mismo, dinero qué hubiéramos hecho? La pregunta es ¿de haber sabido que el gobierno invertiría 300 mil millones de pesos en el sureste, en qué los hubiéramos invertido? Te puedo asegurar que si los hubieras invertido en educación, acceso a Internet, tecnología, clínicas, drenaje y otras cosas, pues no es 1.1 millones que no es nada. Si ese es el cálculo de la ONU, qué cálculo tan chafa, la verdad. Qué poca visión, qué poca que poca aspiración”

En ese sentido, señaló que, con ese mismo dinero, se pudieron haber construido más hospitales y garantizar el suministro de medicamentos.

En el mejor de sus escenarios, usted va a heredar esto, ¿qué va a hacer?

Después de criticar el proyecto, señaló que en la siguiente administración se debe de revisar con qué infraestructura se queda México, ello para evaluarla y echar mano de la misma.

“Si acabaron el tramo Cancún-Playa del Carmen-Tulum, ése tiene futuro. Luego, ser muy realistas y hablarle a la gente saber si los otros tramos te dan ingresos o te cuestan. Y si cuestan, habría que preguntarle a la gente ¿subsidiamos ese metro o te lo damos en medicinas?”

Qué será de los programas sociales y salarios

Durante la conversación se le recordó que declaró en redes sociales “los programas sociales mal pensados están generando que muchos mexicanos ya no quieran trabajar”, al respecto, se abrió una discusión sobre la movilidad social, el salario que otorgan los empresarios y el dinero que dispersa el gobierno.

A los empresarios: “¿Estás pagando el salario mínimo o el máximo que puedes?”

Con este tema puesto sobre la mesa, el ex funcionario señaló que hay dos problemas. El primer de ellos es que los salarios en México son muy bajos; por el otro lado, el gobierno, a sabiendas de esto, utiliza los programas sociales como “programas clientelares”, por lo que se debe de promover un balance entre ambas posturas.

Sí a los programas sociales, pero también a las oportunidades para que con tu esfuerzo tú y tu familia salgan adelante. Si a los programas sociales pero que tambíen incentiven a los mexicanos a superarse. pic.twitter.com/TBOu2HxaIw — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 29, 2023

“Hoy, los salarios en México son miserables, la verdad son miserables. Es muy penoso que muchos jóvenes, cuando se acercan a pedir un empleo, les dicen ‘oye, te falta experiencia’ y uno dirá ‘oye, pues tú me habías dicho que estudiara y si estudiaba iba a tener un empleo y llego y me enfrento con que no me dan el empleo’”

Por ello señaló que se necesita un emprendimiento más sensible y solidario, pero al mismo tiempo, “tenemos que movernos a una economía donde no compitamos porque pagamos poco, pues es a qué chiste tiene y competimos contra Haití”.

Entonces se trata de una reforma laboral

“Sí, un planteamiento laboral y una nueva manera de ver el mundo empresarial, claro que sí”, respondió ante la posibilidad de hacer reformas estructurales. Bajo esa óptica, reconoció que no sólo se trata de cambiar el gobierno, sino también a la sociedad, aunque no cancelaría ni recortaría los programas sociales.

“De los programas sociales, te lo digo con mucha claridad: yo no cancelaría ninguno ahorita ni les quitaría un solo peso. Primero, porque para muchos ya se volvieron la forma de subsistencia [...] Segundo, no me voy a prestar a que Morena diga ‘ya ven, si llega a él, se los va a quitar’. Falso de toda falsedad”

Sin embargo, advirtió que, derivado de algunas críticas que ha recogido durante sus giras, sí está dispuesto a revisarlos, ello para que los recursos sean administrados de manera inteligente, pues detectó que existe un sector afectado: los empresarios, quienes aseguran que existen personas que “ya no quieren trabajar” por recibir un apoyo social.

“Repito lo que me dice la gente en la calle: ‘no encontramos gente que quiera ya trabajar’ y ‘mucha gente ya no quiere trabajar porque se queda con el programa que le dieron’, es lo que dice la gente. Entonces, uno está obligado, por lo menos, a hacer un análisis de los programas”

Por ello cuestionó que los apoyos sociales que entrega el gobierno de AMLO no pasen por más condiciones o requisitos mínimos. De hecho, los comparó con Prospera, el programa anterior que, de acuerdo con él, operaba mejor que los de AMLO.

Se impulsarían los salarios

Fue en este contexto cuando especificó que buscaría revisar los programas sociales y, al mismo tiempo, impulsar políticas que mejoren los salarios en México. En ese sentido, mencionó una frase que le plantea a los empresarios del país:

“‘¿Estás pagando el salario mínimo o el máximo que puedes?’, porque yo creo que en México nos acostumbramos a pagar el mínimo y toda la gente dijo ‘pues yo ya pagó el mínimo, yo ya cumplí’, y no, no cumplimos”

Para argumentar esta otra postura, señaló que el salario mínimo quedó “muy mínimo” y que AMLO ha hecho bien en su gobierno hacer crecer el salario mínimo y que se trata de un tema de fondo, donde se tiene que valorar la productividad del empleado para que éste pueda acceder a más y mejores oportunidades a partir de un servicio apreciado por los empresarios.