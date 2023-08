Planea AMLO entregar libros de texto en tianguis “a quienes sí quieran recibirlos”

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se podrían seguir otras estrategias para distribuir los libros de texto gratuitos, como establecer “tianguis” y “mercados” para quienes sí quieran recibirlos, pese a las prohibiciones legales al respecto.

“No todos pensamos igual, no puede haber pensamiento único, pero yo me siento muy orgulloso de estar a favor de los libros de texto, me siento muy orgulloso de defender la educación pública; me siento muy orgulloso de no quedarme callado ante el clasismo, el racismo, la discriminación; me siento muy orgulloso de no quedarme callado cuando se trata de actos de corrupción o de injusticias”, dijo el presidente.

López Obrador afirmó que debe seguir el debate, ya que es “muy bueno”.

“Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos [los libros], me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos. Ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros; puede ser que se amparen también, ¿no?”, afirmó.

En ese sentido, señaló que se pueden repartir casa a casa o establecer tianguis de libros.

Finalmente, el presidente pidió “esperar” a que inicie el ciclo escolar para tomar decisiones al respecto.