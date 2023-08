UNPF admite que ninguna institución académica respalda su amparo contra los libros de la SEP

Israel Sánchez, encargado de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia Asociación Civil (UNPF), reconoció que ninguna institución académica respalda su amparo indirecto para que la SEP retire los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) de las aulas; en cambio, pretendió legitimar su intención porque una AC, pedagogos consultados y una secretaría estatal descalifican dicho material.

Este miércoles 23 de agosto, en el Congreso de la Ciudad de México, se celebró una rueda de prensa en la que Sánchez Martinez, acompañado de legisladores locales del PAN y el PRI, expuso la lucha que emprendió para evitar que los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lleguen a las manos de millones de niños.

Asociación de padres de familia debaten ante la SEP libros de texto

Sin embargo, al momento de ser increpado por Publimetro sobre la legitimidad académica o respaldo institucional en materia que respalde su intención de paralizar la entrega de los LTG, el presidente de la UNPF se limitó a decir que existen “especialistas pedagogos”, una AC y una Secretaría de Educación local que coinciden con su criterio.

Además de Israel Sanchez, los diputados locales Héctor Barrera y América Rangel, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), expresaron sus opiniones, donde condenaron la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por insistir en que se entregan los libros de texto; asimismo, se hablo del supuesto adoctrinamiento que se promueve desde la Cuarta Transformación (4T).

El diputado Barrera Marmolejo habló sobre el proceso legal y explicó que en tanto a la SEP no se le resuelva un recurso reclinatorio a su favor en segunda instancia, la entrega de los LTG es ilegal, pues Yadira Medina, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, falló en favor de la UNPF en relación a un amparo indirecto (784/2023), con lo cual se marca como una ilegalidad que se continúe con el proceso de entrega de dicho material.

Es decir, la SEP está en su legítimo derecho de apelar lo que resolvió la jueza y llevarlo a un tribunal colegiado para que se modifique dicho mandato, pero hasta que esta segunda instancia no resuelva en favor de la secretaría federal, se debe de respetar el fallo sobre el amparo indirecto.

Por su cuenta, América Rangel hizo hincapié en que “Con los niños no. No podemos permitir que se les ideologice”, esto en referencia a que los nuevos libros de texto de la SEP promueven un supuesto adoctrinamiento.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, con los nuevos Libros de Texto Gratuitos (Cortesía / SEP) (JOSE PAZOS FABIAN)

No obstante, la postura de Rangel Lorenzana es ajena a la lucha de la UNPF, pues el propio Israel Sánchez, en esa misma conferencia (pocos minutos de que América hiciera esa declaración) dijo que la Unión se mantiene “al margen de las descalificaciones de los libros por motivos ideológicos”.

Para aclarar, el presidente de la Asociación Civil sostuvo que comparte la preocupación de diversos especialistas en educación que han señalado errores, los cuales, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Guanajuato, suman alrededor de 400 y pueden ser más.

El líder de la Unión de Padres también aclaró que su búsqueda no versa en que los niños se queden sin libros, sino que cuenten con libros de texto conforme a la ley y que sean de calidad, esto porque el amparo procedió por las presuntas inconsistencias en las que incurrió la SEP al momento de implementar los LTG: “Que sí haya libros de texto, pero conforme a la ley y de calidad”.

Otros detalles que valen la pena destacar son que, si bien la UNPF no cuenta con el respaldo de ninguna universidad, agradecieron a muchas mas asociaciones civiles por apoyarlos: Iniciativa Ciudadana, Con Familia, Cerrando Filas, Meta Ciudadana, Ciudadanos por México, Confederación Auténtica de Trabajadores y al Frente Nacional por la Familia. Asimismo, señalaron que Abogados Cristianos los respaldan, pero insistieron en separarse de cualquier criterio ideológico y condenaron cualquier manifestación de violencia, como la quema de libros de la SEP en Chiapas.

Cuando terminaron de hablar los ponentes, se abrió la ronda de preguntas, por lo que Publimetro cuestionó sobre la legitimidad que tiene su criterio de “calidad” en los libros de texto y la respuesta apeló a la burocracia de Guanajuato, una AC y pedagogos que ellos mismos consultaron.

Rosa María Torres, rectora de la UPN, defiende los libros de texto de la SEP (SEP)

¿Qué instituciones académicas, privadas o públicas respaldan su postura y el de América Rangel por “ideologizar” a los niños?

Israel Sánchez, quien se deslinda de los temas de ideología promovidos por América Rangel, contestó que la UNPF consultó a “especialistas pedagogos” y a Alianza de Maestros (ALMA) —que no es una universidad ni instituto, sino otra AC—, además de recordar las declaraciones de Jorge Hernández Meza, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, quien dijo en una entrevista que, hasta el momento, han encontrado 400 errores en los libros.

Con esta respuesta en cuenta, vale la pena destacar aspectos que se le increparon a Sánchez y la respuesta fue redundar en su respuesta anterior. Primero, los “especialistas pedagogos” que ellos consultaron son anónimos, asimismo, sus estimaciones sobre los LTG, además de no ser divulgadas por la UNPF, no representan ninguna institución académica.

Indígenas tzotziles queman libros de texto gratuito en San Cristóbal de las Casas (Foto: Especial)

Segundo, Alianza de Maestros es una AC, tal y como lo es la UNPF. Es decir, una asociación civil consultó a otra asociación civil y, de acuerdo a lo revelado por Sánchez Martínez, ALMA otorgó información puntual sobre la infraestructura del sistema educativo nacional y sus carencias, no sobre los LTG.

Tercero, lo señalado por el secretario Hernández Meza no está sujeto al escrutinio público, en parte, porque el proceso de revisión no ha terminado, pues los 400 errores que aseguraron encontrar son en 26 de los 52 nuevos LTG, por lo que no especifica cuántos son faltas de ortografía, fechas históricas mal puestas, errores matemáticos o códigos QR que no enlazan al sitio que debería.

En contraste, la SEP expuso durante sus conferencias de prensa vespertinas que la Escuela Normal, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), las máximas autoridades intelectuales de México especializadas en educación, respaldan los nuevos libros de texto.

Asimismo, diversos investigadores y especialistas de dichas instituciones participaron en las ruedas de prensa de la SEP. De hecho, Rosa María Torres, rectora de la UPN, participó en las conferencias de prensa para resolver dudas sobre el nuevo modelo educativo que representa la Nueva Escuela Mexicana y la implementación de los nuevos Libros de Texto Gratuitos.