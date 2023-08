Padres de familia y niños marchan en Chihuahua para defender los libros de texto

En las calles de la capital de Chihuahua se vieron a padres de familia y niños exigir que los nuevos libros de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024 les sean entregados en las escuelas públicas de la entidad, ello en protesta a las acciones de la gobernadora Maru Campos por evitar que este material llegue a las mochilas de los alumnos.

Fue este miércoles 23 de junio que las calles del municipio vieron desfilar consignas como “yo sí quiero mil libros de texto gratuitos” o “AMLO: pedimos de tu apoyo para que se nos sean entregados nuestros libros de texto. Son nuestras herramientas y nuestros derechos a la educación”.

Te recomendamos: UNPF admite que ninguna institución académica respalda su amparo contra los libros de la SEP

Asimismo, se vieron desfilar a mujeres con cartulinas que condenaban las acciones del gobierno local tras promover la controversia constitucional 400/2023 para evitar que los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sean entregados en las escuelas de nivel básico.

Padres de familia marchan en defensa de los nuevos libros de texto de la SEP (Facebook / El Pueblo)

El tiene político fue parte de la marcha, pues si bien estuvo principalmente nutrida por padres de familia y niños que quieren recibir el material de la Nueva Escuela Mexicana, legisladores locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habían manifestado su respaldo a la expresión ciudadana.

La manifestación arribó hasta el Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde Maru Campos, abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), dirige la entidad. De acuerdo con medios locales, cuando la marcha llegó al edificio consignaron que, si no recibían el material de la SEP, tomarían las casetas de peaje y las oficinas de Recaudación de Rentas.

Al respecto, cabe destacar que sólo los gobiernos de Coahuila y Chihuahua han presentado controversias constitucionales contra los libros de texto y es el gobierno de Campos Galván quien lleva la delantera en estos procesos, pues ésta ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Padres de familia marchan en defensa de los nuevos libros de texto de la SEP (Facebook / El Pueblo)

A detalle se explica que tanto Chihuahua como Coahuila acusaron ante la SCJN que la SEP y las dependencias que resulten responsables, como la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), incurrieron en una presunta invasión de esferas competenciales relacionadas con la elaboración de la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Particularmente, el ministro Luis María Aguilar, encargado del caso de Chihuahua, emitió una resolución de carácter temporal para suspender la entrega de los LTG; sin embargo, aún no existe una determinación por parte de la SCJN, pues aún no pasa a Pleno para que las Salas determinen si se entregan los libros o no.

Motivo por el cual el presidente se manifestó contra el ministro de la Corte, pues Aguilar Morales es un ministro que suele determinar contra los propósitos del gobierno federal. Mientras tanto, la bancada del PAN en San Lázaro se manifestó en favor de la decisión de Maru Campos. Y fue en este contexto con el que se desarrolló la manifestación en favor de los nuevos libros de texto.