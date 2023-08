Gobierno impugnará prisión domiciliaria de general detenido por caso Ayotzinapa

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se considera apelar la prisión domiciliaria al general Rafael Hernández Nieto, que es investigado por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“El soldado es pueblo uniformado”, comentó el presidente López Obrador. “No es el Ejército de Chile, con todo respeto, o el ejército de Chile de Pinochet, no, ni ejércitos represores de otros países. Este es un ejército surgido del pueblo con mística, nacionalista, un ejército leal”, añadió.

“Se está haciendo un gran esfuerzo, como nunca, para que por encima de todo se respeten los derechos humanos. ¿Cuándo se había visto que por el caso de Ayotzinapa estén 15, 20 miembros del Ejército en la cárcel y, entre ellos, dos generales, uno en prisión y otro que acaban de resolver darle libertad para que siga su proceso en su casa y se está analizando porque es muy probable que se impugne la decisión del juez? Eso no lo hacen otros gobiernos”, añadió.

En caso Ayotzinapa se intentó ocultar la verdad: AMLO

El presidente dijo que en el caso Ayotzinapa “se quiso ocultar la verdad” y que en su gobierno “nosotros no actuamos así”.

“Dicen ‘¡Fue el Ejército! ¡Fue el Ejército!’, y esa es la consigna y toda la culpa al Ejército; pues no. Si no tienen culpa, pues no fueron ellos”, añadió.

“Además, se fueron creando todas estas organizaciones de la llamada sociedad civil, muy fomentadas por los saqueadores en el mundo para que se volteara a ver para otro lado mientras ellos saqueaban impunemente, al grado de que a estas organizaciones sociales de toda índole no les importaba la transformación”, concluyó.

Cuestionado sobre si habrá otro informe sobre el caso Ayotzinapa, porque ya se cumplió un año del informe preliminar, el presidente afirmó que lo habrá. “Se está avanzando, y el informe en el caso de la búsqueda de desaparecidos”.