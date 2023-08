Noroña señala incongruencias en las encuestas para coordinar la 4T

Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del Partido del Trabajo, desaprobó la dinámica que Morena tomará para definir al próximo coordinador del ‘Comité de Defensar de la Cuarta Transformación’.

A unas horas antes de que comenzara la aplicación de muestras y de que las corcholatas estén en veda, pese a que no se trata de un proceso electoral, el petista publicó una carta donde enumeró hasta 12 problemas.

El aspirante a tomar la coordinación del ‘Comité de Defensa de la 4T’, mostró como primera molestia el hecho de que las encuestas se aplicarán en hogares donde no tienen propaganda de ningún partido político.

Dejar en manos de quien levante la encuesta, la discrecionalidad para determinar que domicilio se respetará para levantar la misma, es un hecho irresponsable y ominoso — Fernández Noroña

Asimismo el aspirante a defender la 4T, detectó un error en los documentos que recibió y que podría hacerlos acreedores de una ‘llamada de atención’ del INE.

“El documento denominado ‘Criterio de selección de vivienda: Que no tengan propaganda de algún partido político o de alguno de los aspirantes a la presidencia de México”. Les recuerdo que no se está decidiendo sobre la presidencia de la nación, sino sobre quién será el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la 4T y que no estamos realizando proceso electoral alguno”, recalcó Noroña.

