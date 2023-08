Bajo nivel de vacunación tiene en la lona a mexicanos; hepatitis y sarampión, el riesgo

El desabasto de medicamentos y de vacunas, la desinformación y la falta de políticas incisivas de salud han provocado que los mexicanos estén más propensos a enfermedades como Hepatitis B, pues la cobertura de vacunación ha caído en los últimos años en México.

Aunque el promedio del esquema de vacunación completo en menores de un año fue del 81.8% durante 2022, marcando un incremento del 64.7% en 2020 y 73.6% en 2022, existen vacunas como la de Hepatitis B donde solamente se ha alcanzado 48.2%.

De acuerdo con la solicitud de Información 330026923001410, la Secretaría de Salud informó a Publimetro que, en 2018, el número de vacunas antihepatitis B10 MCG disponibles fue de 748 mil 384 y las vacunas antihepatitis B20 MCG fue de 102 mil 594. Durante 2019 no hay datos sobre la disponibilidad de ambas dosis y en 2020 solo se reportaron 103 mil 754 dosis de vacunas antihepatitis B20 MCG. De la B10 MCG no hay datos. Aunque se solicitó la información sobre los años 2021, 2022 y el periodo de enero a mayo de 2023, no se reportaron datos.

Disponibilidad de vacunación en México. Solicitud de información 330026923001410 a la Secretaría de Salud (Secretaría de Salud)

Publimetro solicitó conocer la disponibilidad y cobertura de las vacunas, a nivel nacional y por estados, durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y en lo que va del año en curso (2023): BCG, Hepatitis B, Pentavalente acelular, Rotavirus, Neumococo (conjugada y 23 valente), SRP, DPT, OPV (polio oral), VPH, Td, SR, Antihepatitis B, Tdpa, Antiinfluenza, antineumocócica polivalente, SR, Influenza Inactivada, Varicela, Hepatitis A.

La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud turnó la solicitud al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), a efecto de que se pronunciara respecto a la disponibilidad de vacunas.

Cobertura de vacunación en México. Solicitud de información 330026923001410 a la Secretaría de Salud. (Secretaría de Salud )

La respuesta a la solicitud de información cuenta con vacíos claros. En cada vacuna hay años en los que no se reporta la disponibilidad existente, muchas coincidiendo con vacíos en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

Además, en cuanto a la vacuna antipoliomielítica bivalente oral, no se reportó la disponibilidad del año 2018, ni posterior a 2020.

En cuanto a la vacuna BCG, no se reportó la disponibilidad del año 2019, ni de los años posteriores a 2020. Mismo caso de la vacuna DPT.

De la vacuna Pentavalente Acelular solamente se reportó la disponibilidad de 2018, mientras que de la vacuna Hexavalente no se tienen datos del año 2022, pero sí de 2021 y 2022.

La única vacuna en la que se cumplimentó con la información solicitada fue la vacuna contra la influenza. En 2018 hubo 16 millones 224 mil 20 vacunas disponibles, en 2019 solamente hubo un millón 621 mil 924 vacunas y en 2020 hubo 18 millones 230 mil vacunas. Para los años posteriores al inicio de la pandemia de Covid-19, la cantidad de vacunas disponibles de influenza disminuyó, llegando a 16 millones 176 mil 800 vacunas en 2021 y solamente 15 millones de dosis en 2022.

Cobertura de vacunación en México. Solicitud de información 330026923001410 a la Secretaría de Salud (Secretaría de Salud)

“Adicionalmente, referente a la vacuna influenza comentó que no existen coberturas de vacunación toda vez que esta solo es una campaña donde se establece una meta de población a vacunar y no se cubre a toda la población, sino a poblaciones específicas”, explica la Secretaría de Salud.

“A la fecha se informa que, este Centro Nacional aún no cuenta con la información correspondiente a las coberturas de vacunación correspondiente al año 2023, ya que éstas se encuentran en fase de recepción e integración, toda vez que tiene un desfase de al menos 3 meses, conforme a los cortes de información oficiales”, añade la solicitud fechada 23 de mayo de 2023.

Finalmente, para las vacunas Varicela y Hepatitis A al no formar parte del esquema de vacunación universal no se establecen coberturas, ya que los estados conforme a su disponibilidad financiera consideran la compra o no de estas vacunas.

Baja cobertura en vacunación provocará riesgos de salud, económicos y sociales

Para Enrique Minor, profesor de Economía del Tec de Monterrey, la reducción de la cobertura de la vacunación es un caso alarmante.

“Es muy importante ver cómo evolucionan los esquemas de vacunación por rango de edad. Por ejemplo, tenemos un esquema de vacunación muy específico para los dos primeros años de vida, tenemos otros esquemas de vacunación donde entra precisamente la vacuna de la hepatitis B, que se inicia desde la adolescencia, y también para algunas personas adultas” — Enrique Minor, profesor de Economía del Tec de Monterrey

Baja cobertura en vacunación. Especialistas advierten de los riesgos por la caída en la vacunación en México. (Cuartoscuro /Gobierno de la Ciudad de México)

La edición 2022 de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública reporta una cobertura en la población adolescente de la vacuna de la hepatitis B del 31.8% en promedio, “que es todavía más bajo que el dato total”, añade Minor.

“Una de las conclusiones a las que llega la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública es precisamente que en este año 2022, del cual estamos comentando, no se alcanzó la cobertura mínima del 90%, ni siquiera el mínimo se alcanzó en los diferentes esquemas de vacunación y sus diferentes variantes. ¿Qué pasa con esto? Que, efectivamente, lo que tenemos son diferentes riesgos para la población”, añade el especialista.

Al no cumplirse las coberturas mínimas, la población no ejerce a plenitud su derecho a la salud. “El componente de la vacunación es fundamental en el acceso al derecho a la salud, y eso es algo que hay que tener claro. Pero también, en términos de la población que no es vacunada, pues trae consigo muchos riesgos de todo tipo, de salud, económicos y sociales. Entonces, eso es un escenario no deseado por todas partes”, explicó Minor.

Vacunación en menores de edad. El último reporte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública reporta una cobertura en la población adolescente de la vacuna de la hepatitis B del 31.8% en promedio, que es todavía más bajo que el dato total. (Cuartoscuro /Karla Itzel Ruíz)

Aunque a nivel mundial hubo una reducción en la cobertura de algunos esquemas de vacunación, éstos se recuperaron de manera “casi inmediata” en cuanto se levantó la contingencia más fuerte hacia finales de 2020 y 2021, añade Minor.

“El problema que tenemos nosotros en México es que hubo no sólo un fenómeno propio de la pandemia, sino que también nosotros transitamos cambios en el sistema de salud que no tomaron en cuenta lo que implicaba en términos de las coberturas de vacunación. Entonces, hubo problemas en la adquisición de los fármacos para la vacunación, hubo problemas en la distribución. Todavía persisten estos problemas de distribución en la vacunación”, explicó Minor.

“Aunque el gobierno nos dice que ya tiene todas las vacunas necesarias para los diferentes esquemas y campañas, el problema está en la distribución. Hay que revisar esos esquemas de distribución para que lleguen a donde tienen que llegar. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Segundo, asegurarse de que la provisión de las vacunas sea permanente, que el flujo de producción de vacunas sea continuo para satisfacer esa necesidad. Y hacer claro y patente que el riesgo de una población no vacunada conlleva muchas problemáticas de todo tipo, tanto en salud como en aspectos económicos y sociales”, concluye el especialista.

Los 5 estados con menor promedio de cobertura de vacunación

Se toma en cuenta el promedio de cobertura de las vacunas BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Rotavirus y Neumocócica 13 Valente.

Chihuahua - 55.4% Sonora - 57.2% Coahuila - 58.5% Colima - 60.6% Yucatán - 69.0%

Los 5 estados con menor cobertura de vacunación de hepatitis en el cuarto trimestre de 2022

Querétaro - 0.0% Ciudad de México - 18.7% Nuevo León - 18.7% Oaxaca - 21% Chihuahua - 28.1%

3 preguntas con

Dra. María del Sol Alamilla Zuber, especialista en Salud de la Universidad La Salle.

Dra. María del Sol Alamilla. Especialista en Salud de la Universidad La Salle. (Cortesía )

¿Cuál es el riesgo de los bajos índices de cobertura de vacunación?

La función de las vacunas es, justo, ayudar a prevenir enfermedades que son transmisibles y que tienen gran potencial de causar enfermedades graves, complicaciones o muertes.

¿Qué pasaría si de repente disminuyen, de manera significativa, las tasas o la cobertura de vacunación, no solo nacional, sino mundial? Por supuesto la aparición de enfermedades en las personas, en este caso en niños, que son los primeros que se vacunan, en primera línea.

Algunas vacunas, por ejemplo, de la hepatitis B, –que la vacuna tiene inmunidad para toda la vida y eso es algo importante–, la primera consecuencia de no aplicar la vacunación es que tengan enfermedad aguda o grave, o sea, complicada.

Específicamente, por ejemplo, la hepatitis B puede llegar a ser insuficiencia hepática aguda, crisis hepática crónica o cáncer incluso.

Con este porcentaje de vacunación, y con el incremento en el número de casos, tenemos un riesgo de aparición de brotes que se pueden salir de control. Estas enfermedades, hasta ahora, han estado y siguen estando en vigilancia epidemiológica y en un control epidemiológico adecuado.

¿Cómo llegamos a esta baja cobertura, y qué cómo se puede atender?

Yo veo dos temas principales. Uno de ellos ya se había planteado incluso antes de la pandemia, y es este tema de una nueva generación de padres antivacunas, Ese tema ya venía haciendo camino justo antes de tener una reducción en la cobertura de la vacunación.

Definitivamente lo que dio un salto enorme a este proceso fue Covid-19, la pandemia. Incluso la Organización Mundial de la Salud marca que hubo una reducción importante, del 86% al 83%, de la de la vacunación mundial a nivel de la cobertura.

Esto, por supuesto, tuvo un impacto importante en la vacunación y yo creo que fue una suma importante a esa línea de padres que no vacunan a sus pequeños. Pero, sin duda, el resguardo fue una de las causas. Hubo niños que nacieron y que no tuvieron acceso a esta vacuna o simplemente se eligió no vacunarlos.

Yo pondría en tercer lugar la cantidad de insumos. La realidad es que, generalmente, los países que tienen un esquema de vacunación ya establecido tienen los recursos necesarios para la aplicación de la cobertura y cubrir las necesidades de cada país.

Por supuesto también en la pandemia se sumó a este proceso. Como cualquier empresa, la producción tuvo una disminución o un impacto y eso se ve reflejado también en algunos procesos. Afortunadamente la OMS siempre tiene agendas en donde ofrecen estas políticas o estas nuevas estrategias, para retomar o alcanzar nuevamente el porcentaje de vacunación esperado, en la vacunación, en la agenda 2030.

Algunas estrategias importantes son: mantener la distribución igualitaria de vacunas, que el porcentaje sea para todos equitativa para todos los países, entre otras estrategias que se suman para la cobertura, la demanda, y también el control de brotes y emergencias, por supuesto.

Si en algún momento vemos que hay algún brote, podemos contrarrestarlo con la aplicación de vacunas, como bien lo vimos con Covid. Justo una de las estrategias es lograr que este suministro sea sostenible.

¿Qué mensaje daría a los lectores de Publimetro preocupados por esta situación?

El mensaje es muy claro. Simplemente acudir a vacunarse. Tener sus esquemas de vacunación completos .

Con las vacunas de Covid-19 se difundió mucha información falsa sobre si las vacunas servían o no, qué tan seguras eran y eso generó muchas dudas respecto a la vacunación y su eficacia. Yo creo que es importante confiar en el proceso por el cual pasan.

Las vacunas pasan por el mismo proceso que los medicamentos, donde se estudian, se evalúan y se autorizan para su aplicación, y para que sean seguras. Las vacunas son seguras.

Como población hay que ser conscientes de que también la responsabilidad de que se cumpla ese esquema no es solo de quién lo distribuye o de quién lo aplica.