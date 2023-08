“Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta”, ironiza AMLO a declinación de Paredes

Ante la posibilidad de que decline al proceso interno, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a la senadora Beatriz Paredes, en el que afirmó que la decisión ya estaba tomada desde hace varios meses y que los partidos de oposición no toman en cuenta a sus militantes.

“¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta?”, refirió el mandatario, quien desde hace meses ha señalado que la senadora Xóchitl Gálvez fue impuesta por un grupo encabezado por Claudio X. González.

“Eso ya está planchado desde hace dos meses. Aquí se los dije, pero todavía ahí andan. El asunto se está poniendo interesante, porque están todos pidiendo que la señora [Beatriz Paredes] decline. No quieren ningún riesgo, es que hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirle a los mandamás que no salió?”, añadió, explicando: “No, no me equivoco. Los conozco muy bien. Son muy burdos y predecibles. A leguas se les identifica y se les ve”.

El presidente afirmó que la política es un oficio. “¿Qué sabe de política? Es como el periodismo. Pongan a hacer lo que ustedes hacen a Claudio X. González. A ver, que Sara [Pablo, reportera de Grupo Fórmula] le dé la oportunidad a Claudio X. González de que informe a todos los de Fórmula. No sabe, porque Sara es una profesional. Y así es la política, es un oficio”, añadió.

“Imagínense que el presidente de un partido diga ‘Ya no, hazte a un lado’ y que salgan otros del mismo partido a decir ‘No, no te hagas a un lado’, por eso ‘Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta’”, añadió.

Proceso del Frente parece “águila mocha” de Fox

El presidente también dijo que el proceso quedaría incompleto en caso de que decline Beatriz Paredes a favor de Xóchitl Gálvez, pues falta la elección interna en veda.

También te recomendamos: Vicente Fox le pide a Beatriz Paredes “reflexionar” sobre proceso del Frente Amplio por México

“Como el Águila Mocha, ¿se acuerdan que cuando llegó la derecha [al poder] le quitaron el plumaje al águila y sacaron a Benito Juárez de los Pinos y lo mandaron a la Corte? El escudo era un águila mocha y ahora resulta que el proceso va a quedar mocho, porque se supone que se tenían que seguir una serie de pasos hasta el final, pero no los van a concluir”.

El presidente concluyó en que los seguidores de los partidos de oposición fueron ignorados en el proceso. “Hasta los mismos militantes de un partido, deberían de darse cuenta de que no son tomados en cuenta”, comentó.