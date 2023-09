Encuesta de Morena va al 80%, se espera que termine el lunes, sostuvo Mario Delgado

Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció que el avance de las encuestas de su partido para definir el perfil que encabezará la continuidad de la Cuarta Transformación (4T) va al 80%, asimismo, reiteró la fecha en la que se tendría la “corcholata” ganadora: 6 de septiembre.

A través de un comunicado, el egresado del ITAM especificó este domingo 3 de septiembre que la Comisión de Encuestas, respaldada por el Consejo Nacional y la Dirigencia de Morena, espera terminar el lunes 4 las encuestas, para después realizar el conteo y anunciar los resultados.

De acuerdo con lo señalado, el martes 5 y miércoles 6 se realizará el conteo de votos y será el mismo miércoles cuando el partido dé el anuncio del ganador junto con los otros dos partidos que componen la coalición Juntos Hacemos Historia (PT y PVEM).

Estimados militantes y simpatizantes, queremos informar que el levantamiento de las encuestas de nuestro proceso interno va muy bien. Hoy cerraremos por encima del 80% de la muestra total y mañana llegaremos al 100%,



¡Vamos a ganar el futuro en 2024 con la #unidad de nuestro… pic.twitter.com/vzlu7bDDdW — Mario Delgado (@mario_delgado) September 3, 2023

Ante el proceso coyuntural, el presidente de Morena exhortó a que se respeten las reglas del proceso interno, por lo que insistió en que no se debe de hacer promoción de cualquiera de los participantes; esto incluye, pero no se limita, a campañas de call center, pinta de bardas, espectaculares, cadenas de WhatsApp, promoción personalizada en redes sociales, cuelga de mantas, etc.

Asimismo, reiteró que será sólo la Comisión de Encuestas la responsable de otorgar el resultado final, por lo que no habrá ningún resultado parcial. Es decir, algún otro criterio o información que se llegue a difundir no tendrá validez para Movimiento Regeneración Nacional.

Las corcholatas de AMLO

Antes de que se realizara esta encuesta, los promotores de la 4T hicieron un proceso interno para decantar sus mejores perfiles, por lo que se definió que éstos hicieran recorridos en todo el país y, de esta manera, buscar la aceptación del pueblo.

Al respecto, se pactó que cuatro aspirantes, a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nombró “corcholatas”, serían de Morena y uno del Partido del Trabajo (PT) y uno más del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los perfiles seleccionados son: Claudia Sheinbaum (Morena), Marcelo Ebrard (Morena), Adán Augusto López (Morena), Ricardo Monreal (Morena), Gerardo Fernández Noroña (PT) y Manuel Velasco (PVEM).

Por su cuenta, el Frente Amplio por México (FAM) ya definió que su candidata a la presidencia será Xóchitl Gálvez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN). Este domingo, Va por México realizó la ceremonia de entrega de constancia, con lo cual se define el perfil que utilizará la oposición para hacerle frente a Morena y sus aliados en las elecciones de 2024.