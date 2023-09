Sin Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez invita al voto y desafía al INE

Xóchitl Gálvez recibió la constancia como la nueva responsable del Frente Amplio por México (FAM) durante una ceremonia en el Ángel de la Independencia este domingo 3 de septiembre; sin embargo, la ausencia de Beatriz Paredes, su principal competidora, y las declaraciones en materia electoral, podrían dar de qué hablar a la ciudadanía y al INE.

En punto de las 11:00 horas, la senadora con licencia por el Partido Acción Nacional (PAN) declaró ante los miles de simpatizantes que acudieron al monumento en Reforma que el FAM tiene una verdadera posibilidad de ganar las elecciones de 2024; asimismo, la ausencia de Beatriz Paredes, su rival del PRI, fueron los elementos más destacados durante la ceremonia.

Xóchitl exhorta al voto

Durante el evento, la opositora hizo un llamado indirecto al voto en favor de la coalición Va por México, lo cual podría ser reconvenido por el Instituto Nacional Electoral (INE) quien advirtió que, hasta que no inicien los periodos de campaña, los políticos no pueden llamar al sufragio.

Recibo constancia como responsable de la construcción del Frente Amplio por México. 🫶🏼#LaVictoriaEsNuextra pic.twitter.com/XdJh7O7tt2 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 3, 2023

“Si queremos cambiar de raíz lo que está pasando en México, si queremos corregir el rumbo, tenemos que ganar las elecciones de 2024: la presidencial y la del Congreso de la Unión, las gubernaturas, los congresos estatales y las alcaldías en juego”

Asimismo, señaló como una buena noticia que el FAM se encuentra unido, por lo que, de acuerdo con ella, existe una verdadera oportunidad de ganarle a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las urnas. “La oposición sí puede llevarse la victoria en 2024″, sostuvo.

A pesar de que el objetivo específico del nombramiento oficial es para ser la nueva responsable del FAM, la ex delegada de la Miguel Hidalgo insistió con hablar de la presidencia de México y planteó sus pilares ideológicos en relación a lo que la república necesita.

Por eso planteó las tres cosas que no piensa hacer y las tres que sí. Respecto al primer rubro, aseguró que no va a dividir a México, no recurrirá a la ofensa ni la descalificación y, finalmente, no va a engañar ni a manipula a la gente.

Beatriz Paredes no fue al evento en favor de Xóchitl Gálvez, la nueva líder del FAM (Twitter / @XochitlGalvez)

En cambio, dijo que sí va a escuchar todas las voces, va a incluir a todos los que se quieran sumar a la oposición y va a respetar a todos los mexicanos. Finalmente, Xóchitl Gálvez fue vitoreada como la próxima presidenta de México por parte de los líderes de los partidos de Va por México y por el público que asistió al mega evento en el Ángel de la Independencia.

Y es que estas últimas declaraciones podrían contravenir a lo estipulado por el INE el pasado 27 de julio, pues ante el inicio de los procesos políticos internos del oficialismo y la oposición, el Instituto definió que los actores que participen no deben de promover “la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”.

“Sobre la propaganda, los Lineamientos precisan que los actos, eventos y actividades que realicen los PPN, organizaciones ciudadanas, personas inscritas y demás participantes en los Procesos Políticos no deben tener como objetivo el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”

Con ello, Xóchitl Gálvez se podría exponer a que el INE promuevan en retiro de dicha propaganda en un periodo de cinco días una vez que sea apercibida de ello.

Xóchitl Gálvez sin Beatriz Paredes

Otro punto importante por destacar fue la ausencia de Beatriz Paredes, senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue la competidora más cercana al interior del FAM que le pudo ganar a Gálvez Ruiz.

Cabe recordar que el procedimiento establecido por el FAM no se cumplió a cabalidad, pues el Comité Organizador había dicho que se llevaría a cabo un último estudio de opinión del 27 al 30 de agosto para que la ciudadanía definiera a su representante en la oposición; sin embargo, esto no ocurrió así y la cúpula en el Frente decidió omitir este paso para darle la victoria a Xóchitl Gálvez.

🔵🔴🟡 Seguimos trabajando: ya tenemos papeletas, carteles, actas, crayones, tinta indeleble, gafetes y demás materiales para recibir la participación ciudadana.#FrenteAmplioPorMéxico pic.twitter.com/ISZt7xAcOc — Frente Amplio por México (@ComiteFAM) August 29, 2023

Al evento arribaron diferentes elementos destacados de los tres partidos políticos. Por un lado, Alito Moreno, presidente del PRI; Marko Cortés, presidente del PAN; y Jesús Zambrano, presidente del PRD acompañaron a Xóchitl Gálvez en la tarima.

Aunado a ello, Gabriel Quadri (PAN), Margarita Zavala (PAN), Manuel Añorve (PRI), Mario Zamora (PRI), Jesús Zambrano (PRD), Santiago Creel (PAN), Enrique de la Madrid (PRI), Rubén Moreira (PRI) y otros más fueron vistos en el Ángel de la Independencia; sin embargo, Beatriz Paredes no acudió; además, también se destacó la ausencia de Miguel Ángel Mancera (PRD).

Xóchitl Gálvez no pudo llenar el Ángel de la Independencia en ceremonia del Frente Amplio por México (AP)

Xóchitl Gálvez no llenó el Ángel de la Independencia

Finalmente, una crítica que se manifestó en redes sociales fue que Xóchitl Gálvez no llenó el Ángel de la Independencia, el gran bastión simbólico de las manifestaciones del PAN, ello porque diversas imágenes mostraron un cupo a la mitad en el área donde tenían programado que ocurriría el evento.

En redes sociales y medios de comunicación circulan imágenes que muestran que el lleno máximo del tramo del Ángel fue poco más de la mitad, ya que se ve un cerco policiaco en un extremo de Paseos de la Reforma que funcionó como perímetro para que arriben los simpatizantes del FAM; sin embargo, a pesar de que pusieron cuatro pantallas repetidoras, la mayor parte de la gente se concentró en la mitad más cercana del templete.