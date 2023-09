Llevamos muy buena relación con Alfredo del Mazo: AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, quien en los próximos días concluirá su mandato. Al respecto, el presidente dijo desconocer cuál será el futuro del gobernador saliente, pero dejó abierta la puerta para su incorporación al Gobierno Federal.

Este lunes, López Obrador asistió al sexto informe de Gobierno de Alfredo del Mazo, en Toluca, Estado de México. El mandatario afirmó que el Estado de México es muy importante, y que ha existido un trabajo coordinado entre el gobierno federal y el estatal, a pesar de las diferencias políticas.

“Tenemos dos orígenes políticos distintos; sin embargo, nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo, del Estado de México, que eso es lo más importante. Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo, no puede haber banderías partidistas, tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado porque Alfredo Del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal; ha sido muy respetuoso, y se lo agradecemos, se lo reconocemos”, respondió el presidente.

López Obrador reconoció que la diferencia más reciente entre el gobierno del Estado de México y su administración fue por la entrega de los libros de texto gratuito, sin embargo, reconoció la decisión de Del Mazo para aceptar la interpretación de los abogados de la Secretaría de Educación Pública y que se pudieran entregar los libros en la entidad.

Presentamos nuestro #6toInformeEdoméx. Hoy podemos decir con orgullo que, con el esfuerzo de todas y todos, dejamos un Estado de México mejor, más justo y más fuerte. pic.twitter.com/fGTde1PvY0 — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) September 4, 2023

“Tengo que mucho que agradecerle y reconocerle al gobernador del Estado de México, independientemente de que es un gran estado, con un pueblo excepcional, trabajador, la gente del Estado de México, de todo el Estado de México, que es parte de la Ciudad de México, de la gran Ciudad de México”, añadió.

Repecto a si invitará a Alfredo del Mazo a colaborar a su gobierno, o si lo nombrará embajador en algún país –como ha sucedido con otros ex gobernadores–, el presidente señaló: “No sabemos qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante, pero con nosotros ha tenido muy buena, mucho muy buena relación”.