Descarta AMLO que sea necesaria reconciliación en Morena después del proceso interno

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se reunirá con todos los que participaron en la encuesta para la selección del coordinador por la defensa de la Cuarta Transformación, proceso que definirá al candidato presidencial rumbo a 2024. A la vez, destacó que no será necesaria la reconciliación después del proceso interno.

“Son personas muy responsables todas. Además, no son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación. Es distinto, aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo; en otras partes se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero, por tener el privilegio de mandar, de dominar”, comentó el presidente.

“Para nosotros, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás; lo demás no interesa, es la búsqueda de lo material, la parafernalia del poder, la vanidad; tiene que ver mucho cuando no se tienen principios, cuando no se tienen ideales; con la fantochería, sentirse muy poderosos, con como pequeños faraones, acomplejados, corruptos. O sea, la lucha del poder por el poder es deleznable”, añadió.

Finalmente, el presidente habló del proceso en el Frente Amplio por México, en el que se aglutinan los partidos de oposición. “Ahí no toman en cuenta a nadie más, no están pensando en el pueblo, están pensando en ellos, es lo único que les importa. Y pueden fingir y simular en el discurso, pero es pura demagogia. Aquí hay idealismo. Si no hay principios, no hay ideales, no tiene sentido el ejercicio de la política, que es un noble oficio”, añadió.

López Obrador dio a conocer que “no va a haber ningún problema, no hay problema. Vamos a esperar el resultado, pero son gentes muy responsables, mucho muy responsables”.