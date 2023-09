Gerardo Fernández Noroña cuestiona proceso interno de Morena, pero dice acatará resultado

El aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña consideró que existe ineficacia en el proceso y aseguró que esa situación desacredita la elección interna.

No obstante, Fernández Noroña afirmó que se atendrá al resultado porque las inconsistencias no alteran el proceso:

“Yo me atengo al resultado final. Es evidente que su ineficacia (del proceso interno) no ha contribuido. Las irregularidades acreditan que hay errores mayúsculos. No sabemos el resultado, yo espero ganarlo. Competí para ganar y espero ganarlo”.