Marcelo es nuestro amigo, pero vamos a esperar qué decide: AMLO

Tras su ruptura con Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, para que decida continuar apoyando el proceso de Transformación, a pesar de no haber ganado la encuesta interna para ser coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Además, el mandatario apeló a la amistad con Ebrard, quien le ha acompañado desde el año 2000, cuando López Obrador era jefe de Gobierno.

“El caso de Marcelo, es un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la Transformación, que se continúe la Transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar que este país no puede ser país de una minoría rapaz. Pensar que debe desaparecer el racismo y el clasismo”, afirmó.

López Obrador reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum en la encuesta interna y resaltó que hubiera llamado a la unidad dentro de Morena, a pesar que horas antes Marcelo Ebrard hizo públicas sus diferencias con la metodología de la encuesta, y los errores de la misma.

“Palabras más, palabras menos, dijeron que las puertas están abiertas. Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard. Él está en libertad. Hay que esperar lo que decida. Es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente”, expresó el presidente.

“Quería dejar esto de manifesto, porque no es más importante el cargo, es el encargo, es el proyecto. Ni modo que se le va a ayudar al bloque conservador corrupto, ¿Qué es eso?”, añadió el mandatario. Durante las últimas horas diversos líderes de opinión han señalado que Ebrard podría “brincar” hacia el partido Movimiento Ciudadano, que no ha definido aún a su candidato presidencial rumbo a 2024.

Cuestionado sobre la petición de Ebrard de que se reponga el proceso por las inconsistencias que hubo, López Obrador respondió contundentemente. “No estoy de acuerdo con que se reponga el proceso, porque es muy claro y es completamente transparente. No hubo inclinación de la balanza a favor de nadie. Yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble discurso. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe, como lo saben todos”, añadió el mandatario.

¿Marcelo Ebrard podría ser candidato independiente? Igual y le quita votos a Xóchitl: AMLO

López Obrador comentó que existe la posibilidad de que, si Marcelo busca la candidatura presidencial independiente, podría ser un parteaguas en la sucesión presidencial.

“Vamos a suponer que Marcelo diga ‘Soy libre y puedo ser candidato independiente’, porque hay esa posibilidad. Se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién le afectaría? A los que se están frotando las manos, ¿No se dan cuenta en dónde tiene ‘más jale’ Marcelo? En las clases medias. En una de esas, la candidata de Claudio ([X. González], en referencia a Xóchitl Gálvez) se queda en tercer lugar o cuarto. Pero bueno, ya, ¿para qué me están ustedes cucando (provocando)?”, dijo a los representantes de medios de comunicación.