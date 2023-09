Fraude, extorsión y asalto en transporte, los delitos que más padecen los mexicanos: Inegi

La Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, del INEGI, arrojó resultados que muestran que el número de delitos ocurridos en 2022 fue de 26.8 millones, 1.3 millones menos que en 2021, cuando sucedieron 28.1 millones. Con estos datos, a nivel nacional, la tasa de delitos en 2022 fue de 28 mil 701 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2021 fue de 30 mil 786. Una disminución de 2 mil 85 delitos.

En 2022, el fraude fue el delito más frecuente en 17 entidades, seguido de la extorsión en 10 entidades y robo o asalto en calle o en el transporte público en 5 entidades.

Sobre al cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncia ante las autoridades, la Envipe señala que “del total de delitos ocurridos, solo 10.9% se denunció, cifra estadísticamente superior a la registrada en 2021″.

El Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 69.3% de estas denuncias. Lo anterior implica que del total de los delitos ocurridos en 92.4% no se investigó (cifra oculta o cifra negra). El porcentaje de la cifra oculta en 2022 fue estadísticamente inferior al que se presentó en 2021

Encuesta ENVIPE 2023

Te puede interesar: SSPC revela modus operandi de asaltantes en casas de cambio del AICM

De 69.3% de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1% el resultado fue que no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4% resulto en trámite. Lo anterior se traduce en 77.5% de las denuncias no arrojaron conclusión alguna. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5% de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, 1.2% de los delitos cometidos tuvieron una represalia.

INEGI conferencia

Las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 59%; otras causas ocupó 40.3% y en 0.7% de las ocasiones, no sé específico.

De las causas atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron:

Pérdida de tiempo: 31.5%

Desconfianza a la autoridad: 14.7%

Trámites largos y difíciles: 8.8%

Falta de pruebas: 11.9%

Se consideró un delito de baja importancia: 11.2%

Miedo del agresor: 5.7%

Encuesta ENVIPE 2023 1

Costo de delito

El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 319.1 mil millones de pesos, lo que equivale a 8 mil 192 pesos, en promedio, por persona afectada. Lo anterior se traduce en 1.08% del PIB. Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 105.7 millones de pesos. Las pérdidas por victimización representaron 213.4 mil millones de pesos.

Percepción de la inseguridad

En 2023, 60.5% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más importante que le aqueja. Siguieron aumento de precios, con 44.1% y la salud, con 30.5%

En el periodo de marzo-abril de 2023, 74.6% de la población mayor a los 18 años consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia, 63.7% en su municipio y 39.9% en su colonia.

Los porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública en su estado se presentaron:

Zacatecas: 91.9%

Estado de México: 88%

Morelos: 87%

Por el contrario, las entidades con los porcentajes más bajos fueron:

Baja California Sur: 33.4%

Yucatán: 37.8%

Coahuila: 44.1%

Incidencia delictiva por entidad

No dejes de leer: Hasta 200 personas podrían quedar en libertad por la despenalización del aborto

Entre las actividades cotidianas que más dejó de hacer la población de 18 años y más fueron permitir que sus hijos menores de edad salieran de casa y usar joyas, con 62.3% y 47.5%, respectivamente.

Sobre el nivel de confianza en autoridades a cardo de la seguridad pública, seguridad nacional y procuración e impartición de justicia: