Diputados piden al INE que presuntos violentadores puedan reelegirse

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei se reunió con diputados federales, quienes le plantearon la posibilidad de que los presuntos violentadores de género puedan reelegirse sin que tengan algún barrera legal, por lo que le solicitaron modificar el acuerdo que ya tiene listo el Consejo General del INE en donde se establecen los lineamientos sobre la elección consecutiva de diputados y senadores.

Aunque el acuerdo fue avalado en las comisiones del INE, Taddei solicitó que se bajara a petición de los diputados federales, en el evento de esta tarde los legisladores solicitaron modificar el documento y hacer uno nuevo similar al que se avaló en 2021, el cual se originó de un convenio entre el INE y el Poder Legislativo, no solo desde el INE como fue en este caso.

En la reunión, que fue a puerta cerrada, los diputados manifestaron que no están en contra de bloquear la reelección de legisladores que ya tienen sentencia que los acredita como violentadores de género, pero no puede aplicarse contra quienes no hay sentencia, incluso si ésta es de de la Comisión de Igualdad de Género y no discriminación del INE.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideraron que el acuerdo del INE extralimita lo establecido en la ley. Recordaron que la Ley 3 de 3 suspende los derechos de quienes tienen sentencia por cometer violencia de género, delitos contra la vida, integridad corporal, libertad, seguridad sexual y el normal desarrollo sicosexual.

El objetivo de esta reunión fue dialogar sobre los “lineamientos de elección consecutiva de diputaciones" en el marco de las #Elecciones2024MX, y la cual se suma a los esfuerzos liderados por la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei para consolidar a la autoridad electoral y… pic.twitter.com/7GdnQr3Wvo — @INEMexico (@INEMexico) September 12, 2023

También pidieron a Taddei que los congresistas que quieran reelegirse no dejen su cargo ni renuncien a los recursos que les otorga la Cámara de Diputados, alrededor de 150 mil pesos cada mes, mismos que tienen que ser fiscalizados.

Si llegan a un acuerdo, se establecerá que quienes vayan por la reelección tendrían que presentar a su partido, a la Cámara de Diputados y al INE su carta de intención, la fecha límite es el 22 de diciembre, un día antes del inicio de las precampañas electorales.