Ebrard prepara su propia ‘tribu’; especialista advierte que saldará perdiendo

Marcelo Ebrard emplazó a Morena a resolver la impugnación al proceso de selección de coordinador de la 4T o, de lo contrario, evaluará su permanencia en las filas del partido, esto lo definirá el próximo lunes 18 de septiembre.

En un breve mensaje a medios confirmó que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda la solicitud para revisar las anomalías denunciadas por él y su equipo en el proceso de encuesta que definió como ganadora a su contrincante Claudia Sheinbaum.

Sentenció que iniciará recorridos nacionales y la creación de un movimiento político nacional, lo que deja entrever la posibilidad de hacer una fracción en Morena o bien la conformación de un partido político; al respecto, Publimetro México platicó con el especialista José Perdomo Galicia, docente de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, para conocer las implicaciones de este paso en la carrera del político.

Perdomo sentenció enfático que con su postura Marcelo Ebrard lleva las de perder y corre el riesgo de quedar como un perdedor, en lugar de posicionarse como ‘el rey sin corona’ de este proceso interno de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Según lo que anunció este lunes Ebrard, con la creación de su movimiento, contemplada para el lunes 18 de septiembre, emprenderá también una gira por el interior del país para difundir las anomalías en la encuesta.

“Está yendo en contra sus propios principios (...) él se está convirtiendo en el gran perdedor. El miércoles cualquiera lo hubiera llamado ‘el rey sin corona’”, aseveró Perdomo Galicia, quien calcula que dentro de una semana la impugnación que interpuso el excanciller tenga una respuesta.

“Cuando esto se resuelva simplemente va a ser el perdedor porque, si resulta que la Comisión señala que todo estuvo pulcramente elaborado, él mismo está ayudando para que ese Morena; que él dice que ‘ya no tiene cabida’, salga mejor librado, porque entonces va a decir ‘miren, incluso estuvimos sometidos al escrutinio de uno de los personajes que intervinieron y la resolución fue declararla válida”, asegurando que esto podría jugar en favor de la Comisión, el procedimiento y de Claudia Sheinbaum.

Los tiempos tan aplazados que Ebrard y su equipo han mostrado en esta situación levanta sospechas para el abogado Galicia. “¿A qué le está jugando el señor Marcelo Ebrard? ¿Realmente es una persona crítica en este momento hacia el partido? O al contrario, está siendo un peón para impulsar o legitimar al partido”.

Marcelo Ebrard está preocupado por aplicación de encuesta en Morena

Pese a que el maestro Galicia se define como una persona apartidista, este reconocía a Ebrard como un político bien posicionado y preparado a nivel internacional por su larga trayectoria y logros que marcó su administración como Secretario de Relaciones Exteriores, recalcando que esto solo denigra la carrera del excanciller, dejando a Morena como un partido “fortalecido”.

Aún con un panorama negativo para el excanciller en el proceso interno del partido guinda, Galicia no descarta la posibilidad de que Ebrard pueda llegar a las boletas de los comicios del 2024, no con Morena ni con el Frente Amplio por México, pero posiblemente con el Movimiento Ciudadano, ya que “Movimiento Ciudadano es como el traspatio de Morena, por lo menos así ha actuado en hechos aún cuando en palabras dicen que no”.

¿Qué denunció Ebrard?

El excanciller Ebrard hizo varios llamados a sus compañeros para apegarse a actividades “austeras”, denunciando excesos de propaganda política como bardas, acarreo y uso de la Secretaría de Bienestar para brigadas en favor de Claudia Sheinbaum, la recién nombrada coordinadora del Comité de Defensa de la 4T. Pese a lo denunciado, Morena negó dichas acusaciones, señalando falta de evidencias.

Sin embargo, las denuncias no solo quedaron durante las giras nacionales y actividades como defensores de la 4T, las incidencias continuaron hasta la aplicación de muestras y durante el conteo de las encuestas, según lo que el equipo de Ebrard ha informado hasta el momento.

¿Qué hará Ebrard?

Casaubón presentó como ultimátum una impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda, que espera que sea resuelta lo más pronto posible, ya que de ello dependerá su permanencia en las filas de Morena.

Con ello, Ebrard también anunció que el próximo lunes 18 de septiembre estará iniciando recorridos nacionales para reencontrarse “con quienes nos apoyaron, nos respaldaron, nos siguieron, nos votaron”.

“A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro Movimiento Político Nacional”, declaró Ebrard.