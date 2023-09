Descarta AMLO ruptura en Morena, pese a ultimátum de Ebrard

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Marcelo Ebrard es su amigo, que lo estima pero que no puede opinar más sobre el ultimátum que lanzó contra Morena por el proceso interno para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en el que se escogió a Claudia Sheinbaum como próxima candidata presidencial.

“Ya no puedo hablar de eso. Sólo comentar, porque me lo estás preguntando —además, si me cepillan, todos me tienen que ayudar, ¿eh? Ustedes, sí, sí—, nada más decir que yo ya terminé, ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, que es excepcional, extraordinaria, es una mujer con convicciones, con principios, honesta, y además preparada, muy preparada. La vez pasada lo dije, yo de milagro llegué al nivel de licenciatura, Claudia tiene doctorado”, comentó el mandatario.

López Obrador señaló que Sheinbaum es “una mujer con muy buenos sentimientos y honesta” y concluyó: “Yo estoy contento”.

“En el caso de Marcelo, es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento; no hay eso, ni habrá, porque nuestro pueblo está a favor de la transformación”, añadió.

“El pueblo decide”: AMLO

El presidente López Obrador “dejó de tarea” preguntar en casas o con vecinos sobre el proceso interno de Morena y el apoyo a la Cuarta Transformación. “Recojan los sentimientos de la gente y ahí van a tener la respuesta”.

“En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Y ya no hay una oligarquía con fachada de democracia. ¿Se acuerdan cómo hablaban del cambio y del cambio y del cambio? Y todo fue pura mentira, es lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, pero eso ya pasó”, añadió el mandatario.