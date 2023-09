AMLO en la mañanera del 13 de septiembre de 2023: Minuto a minuto

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina, conocida como mañanera, tras un par de días de ausencia por su viaje oficial a Colombia y Chile.

Por ser miércoles, se espera la participación de Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras”.

Este miércoles, además tendrá dos eventos en su agenda. A las 10:00h preside 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en Altar a la Patria ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec y a las 13:00h encabeza “Puesta en operación del Acueducto El Cuchillo II, primera etapa” en Planta de Bombeo 0 (cero), ubicada en kilómetro 104 de la carretera libre Monterrey-Reynosa; en China, Nuevo León.

Actualización minuto a minuto de la mañanera

Miércoles 13 de septiembre de 2023.

7:46 Legalización de sustancias. “Nosotros, desde el principio, hemos sostenido que lo importante es atender las causas. Que la paz es fruto de la justicia. Si hay trabajo y si son justos los ingresos, los salarios, si se atiende a la gente necesitada y a los jóvenes, se logra enfrentar al flagelo de la violencia. No se puede enfrentar la violencia y el narcotrafico sólo con medidas coercitivas. El uso de la fuerza ha resultado un rotundo fracaso. Querer enfrentar la violencia con la violencia es una mentalidad conservadora. Para enfrentar el mal hay que hacer el bien”.

7:42. Bajan homicidios en Michoacán. En agosto, la entidad tuvo 138 homicidios, 29 menos que en el mes anterior, indica el presidente.

7:40. Ningún presidente se levantaba temprano. ¿Ustedes creen que Fox se levantaba temprano [para ver temas de seguridad]?, ¿Ustedes creen que Calderón se levantaba temprano si se acostaba muy tarde?”, cuestionado AMLO provocando risas entre los asistentes a la mañanera.

7:36. Autodefensas en Michoacán. “Estamos trabajando en eso. Se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Ayer hubo una detención importante y vamos a seguir así. Yo no estoy de acuerdo en la creación de las Autodefensas. Creo que es un error que agravó la situación. No se pueden autorizar estos grupos. No es correcto. Han habido casos en Michoacán y al mismo tiempo tenemos información que en los últimos 6 meses están bajando el número de homicidios en Michoacán. Claro, todavía hay violencia porque, aunque no le gusta a los fachos- fifis, ahí fue donde declaró la guerra Calderón y le dio un batazo a lo tonto al avispero”.

7:35. Quienes trabajan en seguridad tienen derecho a usar escoltas. AMLO recuerda que quienes trabajan en temas de seguridad, en su gobierno, tienen protección.

7:32. AMLO es cuestionado sobre asesinatos en Guerrero. “Ya está la investigación en curso, esta actuando la FGR. Se está avanzando en detener a quienes cometieron este crimen y pienso que en los próximos días la Fiscalía va a hablar de estos hechos. Prefiero que sean ellos quienes hablen al respecto”.

7:30: Infodemia. SPR presenta un video sobre las “mentiras” que se han dicho sobre el presupuesto 2024.

7:23: Quién es quién en las mentiras. Falso que el Gobierno de México haya comprado un submarino, que haya vacantes en el Banco del Bienestar que paguen hasta 25 mil pesos y critican a Sergio Sarmiento por sus comentarios sobre el Golpe de Estado en Chile. También desmiente que presupuesto en salud reduzca en 2024.

7:18. AMLO recuerda la Gesta Heroica de los Niños Héroes durante la invasión de Estados Unidos a México.

7:15 horas. Inicia la conferencia de prensa matutina. “Ánimo, les extrañaba”, dijo el presidente al iniciar la conferencia. Reconoció que en Colombia y Chile hay amor por México.