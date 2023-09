AMLO arremete contra Javier Milei por ofender al Papa Francisco

AMLO vs. Javier Milei El presidente señaló que Milei tiene un estilo "deslenguado" de hacer campaña. (Presidencia / Twitter Javier Milei)

Las declaraciones del candidato presidencial más polémico en la contienda presidencial de Argentina llegaron a México este miércoles, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en su conferencia de prensa matutina un video de Javier Milei criticando al Papa Francisco.

“Hace poco inició en América Latina –y en el mundo– una corriente de extrema derecha. No coincido con eso. Decía Melchor Ocampo que el moderado es un conservador más despierto. Es lo mismo”, expresó este miércoles López Obrador.

El mandatario consideró que “Hay conservadores más sinceros y otros más hipócritas”.

“Resulta que de pronto sale un personaje en Argentina (Javier Milei), así como Vox en España, y empieza a cautivar a sectores de clase media. Y obtiene más votos en la última elección. Pero llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco y nadie se había atrevido a insultar al Papa, y sin fundamento. No crean que hay diferencia entre Milei y otros conservadores”, añadió el mandatario.

Sin especificar nombres, López Obrador dijo tener “una amiga” entusiasmada por el discurso de Milei, a quien le compartió el video de Milei insultando al Papa Francisco. Según el mandatario, ella se dio cuenta de su discurso de intolerancia después de que el mismo AMLO le compartió el video.

“Yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de Milei sobre el Papa. Somos libres y que no nos manipulen”, dijo AMLO antes de presentar el video del candidato presidencial argentino.

¿Qué dijo Milei del Papa Francisco?

López Obrador mostró fragmentos de una entrevista a Milei en la televisión argentina, donde lo califica de promover el comunismo y le apoda “el representante del maligno en la tierra, ocupando la casa de Dios”, además de llamarlo “el imbécil es ese que está en Roma”.

“Que no haya censura porque todo esto se oculta”, señaló el presidente. “Esto es el conservadurismo. No hay en Milei simulación. No hay hipocresía. Es lo que piensa. Hay otros conservadores hipócritas, que se quedan callados y son iguales. Es como cuando los priistas decían que los panistas eran corruptos y miren, terminaron agarrados de la mano”, concluyó.