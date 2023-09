AMLO rechaza demolición de casa de Xóchitl Gálvez; el resumen de la mañanera

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la última previo a las fiestas patrias.

Actualizaciones minuto a minuto de la mañanera

Mañanera del 14 de septiembre de 2023

08:12. Casa de Xóchitl Gálvez. “Están hablando de demoler la casa de quien es líder del movimiento opositor. No, no no. Nada de eso”, dijo AMLO sobre la polémica de la casa de Xóchitl Gálvez

08:04. AMLO pide atender peticiones sobre Baja California.

08:00 El presidente es cuestionado sobre varios temas locales de Baja California

07:50. El lunes se informará sobre el macrosimulacro del 19 de septiembre.

07:35 Confirma Yahritza. AMLO proyectó el video de la canción “Frágil” de Grupo Frontera y Yahritza y su Esencia, quienes ofrecerán un concierto el 15 de septiembre, antes y después de la Ceremonia del Grito.

07:25. ¡Nuevo sorteo! El presidente informó que el 15 de septiembre la Lotería Nacional rifará la “Casa Oficial de Cancún”. Los recursos que se obtengan se destinarán a la construcción de un hospital en Felipe Carrillo Puerto. El cachito costará 500 pesos.

07:20. López Obrador reiteró su invitación a todos los mexicanos para que asistan el 15 de septiembre en al Zócalo a la ceremonia del Grito de Independencia.

Este es el programa de actividades:

️De 19:00 a 22:00 hrs: Se presentarán las niñas y niños de los #SemillerosCreativos

️De 22:00 a 23:00 hrs: Grupo Frontera

️23:00: Ceremonia del Grito de Independencia

️Después de la Ceremonia del Grito de Independencia continuará tocando Grupo Frontera.

07:17. El presidente adelantó que este jueves 14 de septiembre, por la tarde, asistirá a la toma de posesión de la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, en Toluca.

07:14 Inicia la conferencia de prensa matutina