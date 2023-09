AMLO prepara su retrato para Palacio Nacional, que será distinto a los demás

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se está creando su retrato que colgará en los pasillos de Palacio Nacional, donde se encuentran todos los expresidentes de México.

“¿Ustedes saben que ya me están pintando? O sea, me están haciendo mi retrato, porque aquí están los retratos de los presidentes, entonces, como ya me voy tengo que dejar el retrato”, preguntó a los integrantes de la prensa, quienes negaron tener conocimiento del hecho.

“Están todos [los expresidentes], desde Guadalupe Victoria, primer presidente de México, hasta el licenciado Peña Nieto. Entonces ya está el espacio en donde se va a colgar mi retrato”, comentó el mandatario.

López Obrador no quiso revelar el nombre del artista que pintará su retrato. “No lo quiero poner nervioso. Es un artista joven, nuevo, sensible, algo así como de alumno de La Esmeralda, de esos pintores”, añadió.

El presidente afirmó que su retrato será distinto al de otros presidentes, pues mientras todos aparecen con un escritorio, en una silla o con la oficina presidencial de fondo, el mandatario le pidió algo diferente.

“Yo le dije que quería de fondo el Zócalo, porque pues es que aquí [en el Zócalo] hemos estado muchas veces, muchísimas veces”, explicó.

López Obrador añadió que “no ha habido un movimiento que haya estado tanto tiempo en el Zócalo como el nuestro en toda la historia”, motivo por el que su retrato tendrá ese fondo.