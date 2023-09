¿Por qué AMLO puso la canción “un puño de tierra” en la mañanera?

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la “segunda temporada” de su playlist para los jóvenes con la canción “Un puño de tierra”, interpretada por Antonio Aguilar, ya que hace referencia a no obsesionarse por adquirir bienes materiales.

El presidente fue cuestionado sobre la posibilidad de comprar vacunas contra Covid-19 de otras farmacéuticas, puesto que muchas personas podrían no acceder a la campaña de vacunación en octubre próximo, puesto que tiene como población objetivo a los grupos en riesgo.

“Siempre hemos sostenido que el que quiera comprar vacuna, y se quiera aplicar cualquier vacuna, lo pueda hacer. Nosotros no vamos a impedir que se use una medicina, una vacuna. De ninguna manera. Pero sí es responsabilidad del Estado que se garantice el derecho a la salud”, comentó el presidente, recordando que durante la pandemia, grupos “neoliberales, conservadores, corruptos” buscaron obtener permisos para importar vacunas porque querían “hacer negocio”.

“Se quedaron con las ganas de hacer negocio. Muchos andan zopiloteando, y andan enojados por eso. De veras que la ambición al dinero es una enfermedad. Es lamentable. Muchos problemas se ocasionan por esa ambición”, comentó el presidente.

López Obrador dijo que si tuviera que dar un consejo, sería: “No tengan tanto apego ni al poder ni al dinero. El dinero no es la felicidad. Lo material no es la felicidad. Los títulos, la fama, no es la felicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra consciencia y con el prójimo. Cuando nada más se tienen en la vida, como objetivo, lo material, se pueden cometer las cosas más siniestras”, expresó.

Tras recordar casos de asesinatos por parte de familiares para cobrar herencias, López Obrador pidió poner la canción “Un puño de tierra”, que en su coro menciona: “El día que yo me muera / No voy a llevarme nada / Hay que darle / Gusto al gusto / La vida pronto se acaba / Lo que pasó en este mundo / Nomás el recuerdo queda / Ya muerto voy a llevarme / No’más un puño de tierra”.