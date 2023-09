Pese a polémica, AMLO defiende entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su entrega del “bastón de mando” a Claudia Sheinbaum, después de que Santiago Sarmiento, médico tradicional olmeca –y quien le dio a AMLO el bastón de mando al inicio de su sexenio– consideró “ofensiva” la ceremonia que realizó el mandatario para reconocer a Claudia Sheinbaum como líder del movimiento de Transformación.

“Quiero decirle, con todo respeto, que el bastón de mando es un instrumento sagrado de conciencia, una conciencia para llevar al ser humano a una conciencia evolutiva para vivir en paz y armonía con nuestra madre naturaleza. El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centros ceremoniales ancestrales. Como representante de las tradiciones ancestrales, quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe de usar, como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas. Para nosotros es una ofensa”, añadió Santiago Ortela Sarmiento, del pueblo mazateco de San Miguel Soyaltepec Temascal, Oaxaca.

López Obrador aclaró que el bastón de mando que entregó fue el que le dio “una comunidad indígena”, a la que no reconoció por su nombre y que “es diferente” al bastón de mando que las comunidades indígenas decidan entregar a quien resulte electo o electa en la presidencia.

Para Milvet R. Alonso Gutiérrez, académico de la Universidad de Georgia, el bastón de mando “es un elemento importante en varias culturas indígenas de México como la de los chichimecas-otomíes representados por los danzantes Concheros del estado de Querétaro”.

La entrega de este elemento simbólico a figuras políticas, dentro del marco de ceremonias conmemorativas, tiene un carácter político y otro cultural y espiritual.

De acuerdo con Manuel A. Hermann Lejarazu, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS) –centro público de investigación CONACYT, perteneciente a la coordinación de Historia y Antropología Social– “son diversos los objetos que suelen aparecer en los códices mixtecos para señalar el poder y la autoridad de los gobernantes, pero al estudiar este tipo de elementos nos dimos cuenta de que no únicamente marcan el estatus de los personajes representados, sino también nos señalan una serie de actividades que llevaban a cabo los dignatarios a lo largo de su vida”, escribió el especialista en su texto: “Símbolos de poder: un análisis comparativo entre la iconografía del Clásico maya y los códices mixtecos”

“Tanto en Mesoamérica como en otras partes del mundo uno de los principales atributos del gobernante es representado por el cetro, pues a nivel universal el cetro simboliza el eje del mundo y el centro del cosmos; de tal modo, el soberano que lo porta se constituye a sí mismo como eje rector de ese universo. Según nos dice Mercedes de la Garza: ‘El cetro es, a nivel universal, un modelo reducido del bastón de mando, símbolo vertical que representa primero al hombre y después al hombre poderoso y el poder recibido de los dioses’”, añadió.